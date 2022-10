Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvos Jaana Helander aloittaa virassa ensi vuoden alussa.

Satakunta

Tasavallan presidentti on nimittänyt perjantaina Satakunnan käräjäoikeuteen uuden laamannin.

Hovioikeudenneuvos Jaana Helander nimitettiin virkaan seitsemän vuoden määräajaksi 1. tammikuuta 2023 alkaen.

Tällä hetkellä Satakunnan käräjäoikeutta johtaa laamanni Jorma Väyrynen.

Laamannin eli päällikkötuomarin toimenkuvaan kuuluu tuomioistuimen toiminnan johtaminen ja sen tuloksellisuudesta vastaaminen. Lisäksi laamanni vastaa ratkaisujen oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuuden valvomisesta.

Varatuomari, oikeustieteen kandidaatti Jaana Helander on Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvos. Aikaisemmin hän on toiminut käräjätuomarina, osaston johtajana ja hallintojohtajana käräjäoikeudessa.

Helander on toiminut lisäksi esittelijänä hovioikeuksissa, tarkastajana ja ylitarkastajana lääninhallituksessa, yleisenä oikeusavustajana, avustavana lakimiehenä asianajotoimistossa sekä lainsäädäntösihteerinä oikeusministeriössä.

Hän on toiminut oikeudenkäyntikulutoimikunnan sihteerinä ja prosessioikeudellista lainsäädäntöä valmistelleen toimikunnan asiantuntijana.

Hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon sekä Master of Laws -tutkinnon. Helander on myös toiminut koulutustehtävissä.

Satakunnan käräjäoikeudessa on noin 60 työntekijää.

Oikeuden kanslia sijaitsee Porissa ja istuntopaikka löytyy myös Raumalta.

Käräjäoikeudessa käsitellään riita-, rikos- ja hakemusasioita sekä sotilasrikosasioita.