Saan erityisnuorisotyönohjaajana tehdä työtä erityisen ihanien nuorten parissa. Työskentelen paljon verkostoissa, joten kohtaan niin sanottuja ”tavallisia nuoria”, mutta myös erityisiä haasteita omaavia nuoria. Rippikoulussa ja nuortenilloissa teen työtä erilaisten oppijoiden ja kehitysvammaisten nuorten parissa.

Viimeisimmässä nuorten illassa pelattiin kysymys- ja tehtäväpeliä. Kysymykset sivusivat monin tavoin nuorten elämää. Eräältä osallistujalta kysyttiin hänen hyvistä ominaisuuksistaan. Hän vastasi juurikaan miettimättä, että hän on kiltti, kiva ja ystävällinen toisille. Lopuksi totesi vielä olevansa välillä vähän villi. Tunnen kyseisen nuoren jo pidemmältä ajalta ja voin todella allekirjoittaa nämä adjektiivit.

Tiedän, että moni muukin nuori olisi kysyttäessä aidosti tiedostanut itsessään nuo ominaisuudet. Erityisesti tässä maailmantilanteessa tuollaiset kyvyt olisivat tarpeen. Jos meistä jokainen olisi kiltti ja ystävällinen toisille, niin maailma olisi aika hyvä paikka elää. Miten sinä vastaisit tuohon kysymykseen?

Monesti saan huomata juuri näiden nuorten opettavan minulle ja meille miten tätä elämää tulisi elää. Huolimatta joidenkin kykyjen tai ominaisuuksien puuttumisesta, he osaavat jotain olennaisinta. Omalla olemuksellaan he näyttävät, miten jokainen on arvokas omana itsenään. Ajattelen, että Jumala on antanut juuri näille nuorille erityisen tehtävän tuoda maailmaan hyvyyttä ja iloa.

Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani,

sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu.

Ennen kuin olin elänyt päivääkään,

olivat kaikki päiväni jo luodut.

Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala,

kuinka valtava onkaan niiden määrä!

Jos yritän niitä laskea,

niitä on enemmän kuin on hiekanjyviä.

Minä lopetan,

mutta tiedän: sinä olet kanssani.

Psalmi 139:13-18

Katriina Mäki

erityisnuorisotyönohjaaja

Porin seurakuntayhtymä