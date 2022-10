Vesi- ja viemärilaitoksen sähkökulut miltei kolminkertaistuvat.

Rauma

Kaupungin kiinteistöjen ja laitosten kasvavat energiakulut tuovat lisää talousharmeja Rauman päättäjille. Lisämäärärahojen ja ylityspyyntöjen jonoon on liittynyt kaupungin vesi- ja viemäriliikelaitos Rauman Vesi.

Liikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle 900 000 euron lisämäärärahan myöntämistä kuluvan vuoden vuoden budjettiin. Laitoksen budjettiseurannan mukaan kulut ovat miltei kolminkertaiset talousarvion varaukseen nähden.

Tälle vuodelle laaditun talousarvion mukaan sähkökuluiksi arvioitiin noin 494 000 euroa, mutta todellinen kustannus on nousemassa lähes 1,4 miljoonaan euroon. Arvio perustuu kaupungin maksamaan nykyiseen sähkön hintaan.

Kululisäys on tuntuva, sillä liikelaitoksen liikevaihdoksi on ennakoitu tänä vuonna noin 11 miljoonaa euroa ja ylijäämäennuste on budjetin mukaan noin 1,1 miljoonaa euroa. Esitettyä menoylitystä ei voida kattaa säästöillä muista kuluista.

Rauman vesitaksat säilyvät kuitenkin tulevalle vuodelle ennallaan, sillä kaupungin talousarvioon ei sisälly esitystä maksukorotuksista.

Rauman Vesi -liikelaitoksen johtaja Jukka Vastamäki arvioi, että vesimaksuja joudutaan harkitsemaan ehkä tulevana vuotena, kun tiedetään sähkön markkinahintojen suunta.

Kaupunginhallitus on esittänyt Rauman kaupunginvaltuustolle 3,8 miljoonan euron lisämäärärahan myöntämistä kiinteistöjen ja katuvalaistuksen sähkökulujen kattamiseksi.