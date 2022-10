Nainen olisi halunnut varata hautapaikan poikansa haudan vierestä. Seurakunta ei tähän kuitenkaan suostunut. Oikeus siunasi seurakunnan päätöksen sillä perusteella, että kirkkoneuvostolla on lain mukaan asiassa laaja harkintavalta.

Vuonna 1989 vihitty Porin metsähautausmaa on Suomen ensimmäinen varsinainen metsähautausmaa. Kuva on vuodelta 2002.

Pori

Nainen hävisi hallinto-oikeudessa oikeuskiistan tulevasta hautapaikastaan.

Hän olisi halunnut varata itselleen uurnahautapaikan kuolleen poikansa hautapaikan vierestä Porin metsähautausmaalta, mutta seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto ei myöntänyt paikkaa hänelle.

Kirkkoneuvosto perusteli anomuksen hylkäämistä sillä, että hautapaikkojen määrä on rajallinen eikä niitä siksi voi varata elinaikana. Hautapaikat annetaan vasta kuolemantapausten yhteydessä.

Lisäksi kirkkoneuvosto totesi, että naisella on oikeus tulla haudatuksi poikansa kanssa samaan hautaan ja hän on myös kyseisen hautapaikan hautaoikeuden haltija. Hautapaikassa on sijat yhdeksälle uurnalle, joista vain yksi sija on käytössä.

Nainen valitti kirkkoneuvoston ratkaisusta Turun hallinto-oikeuteen.

Hän kertoi haluavansa varata viereisen hautapaikan, koska samaan hautaan hautaaminen olisi metsähautausmaalla noudatettavan hautamuistomerkkien kokorajoituksen vuoksi ongelmallista.

Naisen ja pojan nimiä olisi naisen mukaan hankala saada mahtumaan samaan hautakiveen.

Lisäksi naisen elossa olevat jälkeläiset haluavat äidilleen oman hautapaikan ja hautakiven pojan haudan vierestä.

Turun hallinto-oikeus hylkäsi naisen valituksen.

Tuomioistuin viittaa ratkaisussaan lainsäädäntöön, jonka mukaan oikeus hautaan luovutetaan pääsääntöisesti vasta kuolemantapauksen yhteydessä.

Kirkkolaki antaa kuitenkin kirkkoneuvostolle toimivallan luovuttaa hautaoikeuden erityisistä syistä muulloinkin. Hallinto-oikeuden mukaan kirkkoneuvostolla on tällöin laaja harkintavalta päättää siitä, myöntääkö se hautaoikeuden ennen kuolemaa.

Hallinto-oikeuden mukaan kirkkoneuvosto on harkintavaltansa perusteella voinut tässä tapauksessa olla myöntämättä hautapaikkaa ja noudattaa käytäntöä, että hautaoikeus luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä.