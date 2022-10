Pohjoispuistossa ulkoilee kaksi samanlaisiin raitaneuleisiin pukeutunutta griffonia. Koirista vaaleampi on 12-vuotias griffon bruxellois Raffaello, tutummin Raffe, jolla on takana merkittävä ura näyttelykoirana. Se on vuoden Veteraani Maailman Voittaja 2018. Musta Lennu, virallisemmin Leonardo, on 9-vuotias sileäkarvainen griffon, joka on ollut erityisesti agility-koira. Koirien omistaja Marja-Liisa Ahde kertoo, että vaatetta perheen nelijalkaisille puetaan lähinnä sään vaatiessa. Ihan aina se ei ole Raffen ja Lennun mieleen. Kaapissa on myös ainakin tuulipuvut, sadetakit, talvipompat ja fleece-oloasut.