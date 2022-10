Työttömyyden laskuvauhti Satakunnassa hidastumassa – Ulkomaalaisten työttömien määrä kasvanut

Työttömien työnhakijoiden määrä on kokonaisuudessaan edelleen laskenut.

Satakunnassa oli syyskuun lopussa 8 130 työtöntä työnhakijaa, mikä on 470 henkeä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, tiedottaa Satakunnan Ely-keskus. Kuukautta aiemmasta työttömien määrä aleni 110 hengellä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuussa 8,4 prosenttia.

Työttömyyden laskuvauhti on Satakunnassa Ely-keskuksen mukaan hidastumassa.

Yli vuoden työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä on vielä huomattavasti laskenut, mutta muiden työttömien määrä on hieman kasvanut vuoden takaiseen verrattuna. Kasvua on ollut etenkin ulkomaalaisten työttömien määrässä.

Työvoiman kysyntä on edelleen jatkunut varsin vilkkaana. Työ- ja elinkeinotoimistossa oli syyskuussa Satakunnassa yhteensä lähes 4 500 avointa työpaikkaa, joista kuukauden aikana avautuneita uusia työpaikkoja oli 2 119.