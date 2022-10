Tällaisista pullonkauloista suurteollisuuden edustajat puhuivat kuntaministerille Harjavallassa – ”ei yrityksillä ole varaa odottaa”

Keskustelussa kuntaministeri Sirpa Paateron kanssa esille nousivat muun muassa osaavan työvoiman saanti sekä luvitusprosessin hitaus.

Harjavaltalaisen ja satakuntalaisen suurteollisuuden edustajilla oli kuntaministeri Sirpa Paaterolle (sd.) paljon terveisiä. Ministeri vieraili Harjavallassa maanantaina.

Harjavallan kaupungintalolla keskusteltiin muun muassa osaavan työvoiman saamisesta suurteollisuuden palvelukseen. Boliden Harjavallan toimitusjohtaja Timo Rautalahti nosti esille muun muassa suomenkielisen koulutuksen järjestämisen, jotta ulkomailta saapuvat työntekijät saavat muusta koulutuksesta kiinni mahdollisimman nopeasti.

Sekä hän että Nornickel Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärvi kertoivat, kuinka polku molempien yhtiöiden palvelukseen kulkee oppisopimuskoulutuksen kautta.

”Tähän mennessä olemme pystyneet saamaan rekrytoinneissa tarvittavan työvoiman, mutta sen saamiseksi joutuu koko ajan tekemään enemmän työtä. Operatiivisella puolella yhtiöllä on kaksivuotinen oppisopimuskoulutus, jonka hakijamäärät ovat koko ajan pienentyneet”, Rautalahti kertoo.

Rautalahti, Hautojärvi ja BASF Battery Materials Finland Oy:n maajohtaja Tor Stendahl katsovat, että kiinnostusta työpaikkoja kohtaan luodaan jo yläasteella. Siksi yläasteen opinto-ohjausta tulisi kehittää niin, että matemaattis-luonnontieteelliset aineet, varsinkin matematiikka, kemia ja fysiikka, kiinnostaisivat nuoria nykyistä enemmän.

Kolmantena aiheena Rautalahti korostaa metallurgisen korkeakoulutuksen merkitystä.

”Sitä ei ole täällä tarjolla, mikä näkyy työntekijöiden saatavuutena ja pysyvyytenä.”

Nornickel Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärven mukaan alalla on huolta kemian prosessiosaajista Suomen tehtailla, etenkin jos akkuteollisuus kasvaa odotetusti.

”Tuotamme tällä hetkellä noin 60 000 tonnia nikkeliä ja nikkelikemikaaleja vuodessa, ja meillä on vahva rooli akkumateriaaliteollisuudessa. Uusia investointeja akkumateriaalien tuotantoon on käynnissä Haminassa, Kotkassa, Kokkolassa ja BASF:n tehtaalla Harjavallassa, joiden lisäksi vireillä on hankkeita, joista ei ole vielä kerrottu julkisesti”, hän kertoo.

”Kasvava akkumateriaalien tuotanto Suomessa tulee tarvitsemaan nikkeliä arviolta 100 000 tonnia vuodessa. Olemme vastaamassa kysyntään laajentamalla nikkelikemikaalien tuotantoa Harjavallassa.”

Tällä hetkellä noin puolet Satakunnan kokonaisviennistä tulee Harjavallasta.

”Kotimaan markkinat kasvavat tulevaisuudessa, kun myös akkuteollisuuden jatkojalostusta saadaan Suomeen. Prosessiteollisuuden käyttötehtäviin osaajia on saatu rekrytoitua hyvin, pullonkaula on tällä hetkellä enemmänkin teollisissa palveluissa.”

Samaa sanoo myös Timo Rautalahti.

”Sähköautomaation osaajista on pulaa, mikä heijastuu myös investointeihimme.”

Satakuntalainen teollisuus on yhdessä Aalto-yliopiston kanssa edistänyt insinöörien kouluttamista diplomi-insinööreiksi.

”Amk-insinööreistä on pulaa kemian alalla. On puhuttu, olisiko Satakuntaan mahdollista palauttaa ammattikorkeakouluopetus, mikä lakkautettiin muutama vuosi sitten. On huolehdittava, että pullonkauloihin on tarjolla osaavaa henkilöstöä”, Hautojärvi miettii.

Keskustelussa nostettiin esille myös teollisten investointien luvitus. Konkreettisimmin aihe koskettaa tällä hetkellä BASF:n Harjavallan akkumateriaalitehdasta, joka odottaa edelleen ympäristölupaa.

”Tehdas on melkein valmis ja työntekijät palkattu. Odotamme nyt lupia”, Tor Stendahl kuvailee tehtaan tämänhetkistä tilannetta.

Hänen mukaansa yrityksille pitää luoda edellytyksiä investoida Suomeen.

”Huomattavaa on se, että luvitusprosessissa kuluu liikaa aikaa. Kasvu arvoketjussa on niin nopeaa, ettei yrityksillä ole varaa odottaa lupia neljää, viittä vuotta ja sitten vasta tehdä investointipäätös”, hän sanoo.

”Tietääkseni Suomeen olisi tulossa miljardien eurojen arvosta investointeja, jotka tarvitsevat lupia. Osa niistä on lähtenyt jo muualle prosessin hitauden takia.”

Stendahl painottaa, ettei kukaan vastusta Suomen tiukkoja lakeja, eikä asianosaisten valituslupia.

”Mutta yritysten on tiedettävä, mitä lupiin tarvitaan. Lisäksi niissä on liikaa tulkinnanvaraa. Alalla ennakoitavuus ja nopeus ovat tärkeitä asioita.”

Asian tiedostaa myös ministeri Paatero.

”Hallituksen linjaus on, että vihreää siirtymää edistäville investoinneille annetaan lupaus, että ne menevät lupaprosessissa muiden ohi”, hän kertoo.

”Suomessa pitää olla myös valitusjärjestelmä, mutta oikeusasteissa ei ole ollut riittävästi resurssia valitusten käsittelyyn. Nyt resurssia on lisätty eri oikeusasteille.”