Kulutustaan voi siirtää yöajan edullisille tunneille.

Rauma

Rauma Energia Sähköverkko Oy ja Vakka-Suomen Voima Oy tarjoavat jakelualueellaan kuluttajilleen mahdollisuuden ohjata sähkönkäyttöä vuorokauden edullisille tunneille.

Kuormanohjauspalvelusta on hyötyä etenkin sähkölämmitysasiakkaille, joilla on spot- eli pörssisähkösopimus. Palvelu on maksuton.

Kuormanohjauspalvelu auttaa myös hajauttamaan sähköverkon kulutuspiikkejä, mikä vähentää tehopulan riskiä sähköverkossa tulevana talvena, verkkoyhtiöt kertovat tiedotteessaan.

Tähän asti ohjaus on kytkeytynyt päälle kello 22 alkavan tunnin aikana, mutta jatkossa asiakkaan on mahdollisuus vaihtaa kytkeytyminen kello 01 alkavalle tunnille.

Pörssisähköasiakas voi säästää sähkökuluissa, mikäli esimerkiksi lämminvesivaraaja on kytketty kuormanohjauspalveluun ja se kytkeytyy päälle aiempaa myöhemmin.

Muutoksen voi tehdä sähköverkkoyhtiöiden nettisivuilla tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Muutos tulee voimaan muutaman päivän viiveellä. Muutoksella ei ole vaikutusta verkkopalvelumaksuun. Asiakkaan vastuulla on selvittää kuormanohjauspalvelun sopivuus omaan käyttöön.

Fingridin Datahub-palvelusta (oma.datahub.fi) voi helposti tarkistaa voimassa olevat sopimukset. Palvelussa näkyvistä asiakastiedoista vastaa sähkönmyyntiyhtiö ja sähkön käyttöpaikkatiedoista verkkoyhtiö.

Lisätietoa sähkön käytöstä löytyy verkkoyhtiöiden Oma raportti -palveluista, joissa kulutusta voi seurata jopa tunneittain.