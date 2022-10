Pori

UPM on nimennyt Marko Kestin Seikun sahanjohtajaksi. Hänen pestinsä alkaa marraskuun alusta.

Kesti siirtyy tehtävään sahan tehdaspalvelupäällikön paikalta, jossa hän vastasi sahan kunnossapidon kokonaisuudesta. Hän on koulutukseltaan insinööri.

”Kävimme pitkän ja perusteellisen prosessin uuden sahanjohtajan valitsemiseksi, jossa haastattelimme lähes 20 hakijaa firman sisältä ja ulkoa. Seikussa on tehty erinomaista työtä viime vuodet, mutta kehityspotentiaalia on edelleen. Marko Kesti on draivillaan, järjestelmällisyydellään ja esimiesnäytöillään vakuuttanut minut siitä, että hän on paras henkilö jatkamaan tätä kehitystä sahalla ja myös yhtenäistämään kunnossapidon käytäntöjä UPM Timberin läpi“, sanoo liiketoimintajohtaja Antti Koulumies yhtiön tiedotteessa.