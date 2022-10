Sanna Marin on yleisön tavattavissa toritapahtumassa maanantaina iltapäivällä.

Kankaanpää

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vierailee Kankaanpäässä ensi viikon maanantaina. Parituntisen visiitin aikana demarien puheenjohtaja on tavattavissa torilla, mutta ohjelmaan mahdutettaneen myös tapaamiset paikallisten demarien ja kaupungin johtoportaan kanssa.

Marin on ollut lokakuussa tuttu näky Satakunnassa.

Puolitoista viikkoa sitten hän sai kerättyä Rauman torille arkimaanantaiksi huomattavan kansalaisjoukon kuulemaan puhetta, jonka sävy oli karu.

Pääministerin tilannearvio oli suorasanainen. Venäjän viimeisimmät, kymmenet ohjusiskut Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja muihin asutuskeskuksien siviilikohteisiin osoittavat Marinin mukaan kiihtyvää julmaa voimankäyttöä, joka kohdistuu tavalliseen väestöön ja Ukrainan perusrakenteisiin.

”Meidän pitää yhdessä auttaa Ukrainaa voittamaan sota. He taistelevat paitsi oman itsenäisyytensä, myös eurooppalaisten arvojen puolesta. Syy sotaan on se, että Ukraina on valinnut tiensä ja haluaa olla osa eurooppalaista yhteisöä”, Marin analysoi.

”Reaktion pitää olla päinvastainen kuin Venäjä tavoittelee. Ukrainaa on tuettava niin kauan, että sota loppuu”, Marin sanoi.

Kiristysruuvina Venäjä käyttää myös energiaa. Marin sanoi sekä korona- että sotakriisin oppina olevan Suomelle ja Euroopalle omavaraisuuden parantaminen energiahuollon lisäksi puolustuksessa ja teknologiassa yhdessä Euroopan valtioiden kanssa.

Politiikan arki on nykyisellään niin kiivastempoista, että vielä on hankala ennustaa, millaiset puheenaiheet nousevat jalustalle Pohjois-Satakunnan vierailulla.

Marin on yleisön tavattavissa Kankaanpään torilla maanantaina kello 14.30 alkaen.

Paikalla on myös Sdp:n kankaanpääläinen kansanedustaja Heidi Viljanen.