Keskusaukio aukesi käyttöön – Valaistusta tullaan parantamaan vielä loppuvuoden aikana

Osa alueen pysäköintipaikoista palaa käyttöön ensi viikon alusta. Parempi valaistuskin saadaan paikoilleen vasta hieman myöhemmin.

Pori

Keskusaukion perusparannus on valmistumassa, tiedottaa Porin kaupunki. Porin keskustan eteläisellä laidalla sijaitseva aukio avautui käyttöön 21. lokakuuta.

Perusparannustöiden avulla parannettiin alueen mukavuutta ja helpotettiin siellä kulkemista.

Tiedotteen mukaan Keskusaukion kulkuväylien nupukivet on vaihdettu tasaiseksi, esteettömäksi graniittikiveykseksi, ja uuden kivipinnan kuivatusta on parannettu. Pysäköintialueelta nurmen poikki muodostunut polku on kivetty nurmikiveyksellä ja sen varrelle on tehty levähdysalue penkkeineen ja istutuksineen.

Lisäksi aukiolla sijaitsevan Taiteen Tammi -teoksen asemaa on korostettu ruukuilla ja penkeillä rajatulla alueella. Alueelle on lisätty penkkejä, polkupyörätelineitä ja kasvillisuutta. Myös kaupunkipyörille on osoitettu oma paikkansa.

"Aukion valaistusta parannetaan vielä myöhemmin tänä vuonna. Myös aukiolla sijaitseva läheisen ravintolan käytössä oleva kesäterassialue tullaan kunnostamaan, mutta sen valmistuminen siirtyy ensi vuoteen. Muilta osin alue on valmistumassa alkuperäisen aikataulun mukaisesti”, kertoo rakennuttajarakennusmestari Jari Lehesvuori Porin kaupungilta.

Keskusaukion pohjoispäädyn pysäköintiruuturivi sekä lähinnä Rautatienpuistokatua oleva niin sanottu pysäköintitasku palaavat takaisin käyttöön viikon 43 alussa.