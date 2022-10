Investointipäätös akkuvarastoon ja rakentamisen aikataulu vielä avoinna.

Neoen Finland Oy:llä on Suomessa tuulisähkötuotantoa ja sähkön akkuvarasto Lappeenrannan Yllikkälässä. Yhtiö suunnittelee Raumalle vastaavankokoista akkuvarastoa.

Rauma

Neoen Renewables Finland vuokraa sähkön akkuvarastoa varten maa-alueen Rauman kaupungilta. Kaupunginhallitus käsittelee tulevalla viikolla kaupunginvaltuuston hyväksyntään esitettävää vuokrasopimusta.

Rauma vuokraa yhtiölle akkuvarastoa varten Hevossuolta noin 1,2 hehtaarin maa-alueen. Vuokra-aika on sopimusesityksen mukaan 35 vuotta ja elinkustannusindeksiin sidottu vuosivuokra on 5 000 euroa.

Ranskalaisomistuksessa oleva Neoen suunnittelee nimellisteholtaan 30 megawatin ja kapasiteetiltaan 30 megawattitunnin akkuihin perustuvan sähkövaraston rakentamista.

Projektipäällikkö Erika Forstén Neoen Finlandista korostaa, että akkuvarastoinvestointi on vielä alkuvaiheessaan ja suunnittelussa.

Investointipäätöstä ei siis vielä ole tehty. Avoinna on myös rakentamisen aikataulu.

Raumalle kaavailtu akkusähkövarasto on koko- ja teholuokaltaan vastaava kuin yhtiöllä on jo käytössä Lappeenrannan Yllikkälässä. Akkuvaraston ideana on toimia reservinä ja vakauttajana vaihtelevissa uusioenergian tuotantotilanteissa.

Yllikkälän varastossa akut on pakattu kymmeneen erilliseen konttiin. Lisäksi varaston varustuksena on sähköasema, jonka kautta tasavirta muunnetaan vaihtovirraksi ja varaustilanteessa päinvastoin.

Neoen Finlandilla on Suomessa tuotannossa Hedetin tuulivoimalaitos Närpiössä ja rakenteilla Mutkalammen tuulivoimala Kalajoen, Kannuksen ja Kokkolan alueelle Pohjanmaalla.

Mutkalammen voimalaan tulee yhteensä 69 tuuliturbiinia ja sen nimellisteho on 404 megawattia.