Irmeli Pentti asettelee sesongin mukaisesti esille lämpimiä vaatteita LC Köyliön Ladyjen pyörittämässä lahjoitustavaratalossa, joka on tarkoitettu Ukrainan pakolaisille. Tarkoitusta varten käyttöön saadulla Köyliön entisellä terveysasemalla on usean huoneellisen verran vaatteita ja muuta lahjoitustavaraa. Ladyjen mukaan paikallisten auttamishalu ja lahjoituksia saaneiden kiitollisuus on koskettavaa.