Kaikki Satakunnan nuoret saavat pian ehkäisyn ilmaiseksi

Alle 25-vuotiaille suunnatussa maksuttoman ehkäisyn kokeilussa kaikki ehkäisymuodot ovat ilmaisia suuseksisuojista kierukoihin.

”E-pillerit, kierukka, ehkäisykapseli, minipillerit. Kaikki on kokeiltuna”, Elina Kalliomäki, 18, luettelee.

Porilainen Kalliomäki aloitti hormonaalisen ehkäisyn käytön 13-vuotiaana runsaiden ja kivuliaiden kuukautisten vuoksi. Sopivan ehkäisymuodon etsiminen on vienyt paljon aikaa ja rahaa.

”Äiti ja isä ovat maksaneet pillerit ja muut. Mutta eivät kaikki uskalla kertoa vanhemmille, että tarvitsisivat rahaa ehkäisyyn.”

Ainakaan ensi vuonna satakuntalaisten nuorten ei tarvitse miettiä ehkäisyn hintaa. Pian alle 25-vuotiaat saavat maksutonta ehkäisyä kaikissa Satakunnan kunnissa.

Maksuttoman ehkäisyn kokeilu on osa Satakunnan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta. Hormonaalisen ehkäisyn lisäksi maksuttomia ovat myös kondomit ja suuseksisuojat.

Kokeilun on tarkoitus käynnistyä vielä vuoden 2022 aikana ja jatkua vuoden 2023 loppuun. Tarkkaa alkamispäivää ja sitä, mistä kussakin kunnassa maksutonta ehkäisyä saa, ei ole vielä päätetty.

”Pääasiassa ehkäisypalveluita saa kokeilun aikana samasta paikasta kuin nytkin, esimerkiksi ehkäisyneuvolasta”, hankekoordinaattori Anna-Maija Heikkilä sanoo.

Satakunnan kaikki kunnat tarjoavat jo maksutonta ehkäisyä osalle nuorista, mutta käytännön toteutus vaihtelee kunnasta toiseen. Terveydenhuollon palvelut siirtyvät vuodenvaihteessa kunnilta hyvinvointialueille, ja nyt kuntien ehkäisypalveluista tehdään yhtenäisempiä.

Osassa kunnista maksuttoman ehkäisyn yläikäraja nousee. Säkylässä ja Pohjois-Satakunnassa on tähän mennessä tarjottu maksutonta ehkäisyä vain alle 20-vuotiaille, Porissa, Ulvilassa ja Merikarvialla alle 23-vuotiaille.

Maksuttoman ehkäisyn ikärajan nostamista puoltaa se, että raskaudenkeskeytyksiä tehdään eniten 20–24-vuotiaille. Satakunnassa aborttien määrä on ollut laskussa viimeisen parin vuoden aikana, mutta tilanne on edelleen jonkin verran huonompi kuin muualla Suomessa.

Ikärajan lisäksi myös ehkäisyvaihtoehdoissa on ollut kuntakohtaisia eroja. Porissa, Ulvilassa ja Merikarvialla maksutonta ehkäisyä on saanut vain ensimmäisen kuuden kuukauden ajaksi ja ainoastaan lyhytaikaisen ehkäisyvalmisteen, kuten e-pillerien, käyttöön. Kierukkaa on tarjottu ilmaiseksi niille, joille on tehty raskaudenkeskeytys.

Hankkeen ajan kaikki raskauden ja seksitautien ehkäisyyn tarkoitetut tuotteet ovat maksuttomia. Näin jokaiselle löytyy todennäköisemmin sopiva ehkäisymuoto.

”Pitkäaikainen ehkäisyväline kuten kierukka voi olla erinomainen vaihtoehto, jos pillerin ottamista on vaikea muistaa”, Heikkilä sanoo.

Pysyvästi tarjottavasta maksuttomasta ehkäisystä syntyy säästöjä, kun terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon käynnit vähenevät. Heikkilä huomauttaa, että raskaudenkeskeytykset ovat paitsi kalliita yhteiskunnalle, myös raskas prosessi asiakkaalle itselleen.

Kunnille ei synny hankkeen myötä lisäkustannuksia ehkäisyvälineistä.

”Ne kunnat, joissa ehkäisy on maksutonta alle 25-vuotiaille, jatkavat kokeilun alkuvaiheessa omien käytänteidensä mukaisesti. Muille kokeilun ehkäisyvälineet annetaan valtionavustuksena.”