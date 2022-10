Koronaepidemian viivyttämä laiva piti valmistua jo alkuvuodesta 2022.

Tallink MyStar telakalla. Arkistokuva on kesäkuulta 2022.

Rauma

Miltei vuoden aikataulustaan myöhästynyt Tallink Grupp -varustamon MyStar -matkustaja-autolautta on valmistumassa luovutukseen Rauma Marine Constructions Oy:n (RMC) telakalla.

Tallink ilmoittaa aikataulusivustollaan MyStar-aluksen aloittavan liikenteen Helsinki–Tallinna -reitillä 10. marraskuuta. Osapuolet eivät kommentoi tarkemmin alustoimituksen ja luovutuspäivämäärää.

Tallink Gruppin viestinnästä todetaan, että aikataulut ovat alustavia ja ennen aloituspäivää laivalla tehdään vielä testit ja merikokeet.

Aluksen luovutusaikataulu on elänyt kuukausia ja RMC:lle laivatoimituksella on taloudellisesti erittäin suuri merkitys. Vuosikertomuksessaan viime vuodelta telakkayhtiö on kertonut joutuneensa turvautumaan lisärahoitusjärjestelyihin laivan valmistumisen viivästyttyä.

Tallink tilasi MyStar-aluksensa RMC:ltä keväällä 2019, ja laivan oli määrä valmistua alkuperäisen aikataulun mukaan alkuvuodesta 2022. Valmistumista viivyttivät koronaepidemia, sen tartunta-aallot vuosina 2020–21 sekä niiden aiheuttamat tuotanto-ongelmat.

Tallinkin MyStar on mennessä suurin RMC:n rakentamista aluksista. Keväällä 2019 laivatilauksen arvoksi ilmoitettiin noin 250 miljoonaa euroa.

MyStar-alus on noin 212 metriä pitkä, ja sen bruttovetoisuus on noin 50 000 tonnia. Matkustajia alukseen mahtuu 2 800.

MyStarin lisäksi RMC:n tilauskannassa on kaksi matkustaja-autolauttaa TT-Line Companylle Australiaan ja neljän monitoimikorvetin laivue Suomen merivoimille.