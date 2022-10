Eurajoki

Uusia asukkaita ja kodinrakentajia houkutellaan Eurajoelle entistä edullisemmilla tonttivuokrilla. Kunnanhallitus esittää valtuustolle omakotitonttien markkinointikampanjan jatkamista vuosille 2023–2024.

Esityksenä on, että omakotitontin saisi kolmelle ensimmäiselle vuodelle 5,36 euron vuosivuokralla. Vuosina 2021–2022 tonttivuokra on ollut 18 euroa vuodessa. Huojennettu vuokrahinta on ollut tarjolla uusille sopimuksille.

Alehinnan taustalla on Eurajoen perimä kunnallisvero. Nykyinen tulovero on 18 prosenttia, mutta sote-uudistuksen seurauksena kunnallisvero alenee 5,36 prosenttiin ensi vuoden alusta. Eurajoen kuntavero on maan alhaisimpien joukossa.

Alennettu hinta on voimassa uusille tontinvuokraajille kolmen vuoden ajan sopimuksen solmimisajankohdasta. Sen jälkeen vuokrasopimus jatkuu normaaliehdoin tai tontin voi lunastaa omaksi.

Eurajoen kunnalla on vapaana 65 omakotitonttia, joista pääosa sijaitsee Lapijoella ja Ruutin alueella. Kunta suunnittelee vielä erityistä markkinointikampanjaa, kunhan valtuusto on vahvistanut uuden tonttihinnoittelun.