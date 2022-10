Rakkaus on kaiken lain perusta

Tätä kirjoittaessa mielessäni on kohta alkava viikon loma perheen kanssa Roomassa. Kaupunki on tuttu jo menneiltä vuosilta, jolloin sain asua siellä vaihto-opiskelijana.

Tämän sunnuntain evankeliumissa ollaan kuitenkin Jerusalemissa. Matteuksen luvussa 22 kerrotaan, kuinka yksi fariseusten lainopettaja haluaa koetella Jeesusta kysyen häneltä lain suurinta käskyä. Jeesus vastaa:

”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.”

Markuksen evankeliumin kuvaus tilanteesta eroaa siten, että lainopettajan mielestä Jeesus on oikeassa, ja hän jatkaa Jumalaan viitaten:

”Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellään ja kaikella voimallaan ja rakastaa lähimmäistä niin kuin itseään, se on enemmän kuin kaikki polttouhrit ja kaikki muut uhrit.” (Markus 12:33)

Jeesuksen keskustellessa oppineiden kanssa nykyisen Rooman keisariajan rauniot olivat vielä täydessä kukoistuksessaan. Rooma oli maailmanvalta ja keisarina hallitsi Tiberius.

Tuon maailmanvallan kaukaisessa kolkassa Jerusalemissa Jeesus ristiinnaulittiin suhteellisen pian kuvattujen keskustelujen jälkeen. Muutamassa vuodessa hänen sanomansa tunnettiin pääkaupungissa asti. Jeesuksen seuraajia pidettiin uhkana julkiselle järjestykselle ja monia heistäkin teloitettiin. Uusi uskonto ei kuitenkaan sammunut.

Kapinallinen sanoma siitä, että rakkaus – Jumalaa, lähimmäistä ja itseä kohtaan – on kaiken lain perusta, kaikkia uhreja arvokkaampi, on tänään levinnyt laajaksi maailmanuskonnoksi. Ainoan tarvittavan uhrin on jo Jeesus antanut kuolemassaan ja ylösnousemuksessaan. Elämällään Jeesus kuitenkin näytti meille tien.

Missä sitten tänä sunnuntaina kuljemmekin, saamme jakaa eteenpäin Jumalan rakkautta sanoin ja teoin.

Lillimari Lehmijoki

vs. kappalainen, Säkylä-Köyliön seurakunta