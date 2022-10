Kankaanpään kierrätyskeskuksessa katastrofi toisensa perään – Nyt keskus toimii väistötiloissa

Kankaanpään kierrätyskeskuksen vuosi on ollut suorastaan katastrofaalinen: ensin keskuksessa oli tulipalo, ja kun tulipalon aiheuttamat vauriot oli saatu korjattua, tuli Verneri-myrskyn aiheuttama tulva.

Toiminta kuitenkin jatkuu Kankaanpäässä, sillä keskuksen myymälä on muuttanut evakkoon torin läheisyyteen Karjalankadulle.

”Kierrätyskeskuksen tiloja kuivataan parhaillaan. Sen jälkeen alkaa remontti. Tavoitteena on, että tilat saadaan korjattua vuodenvaihteeseen mennessä, jolloin muutamme takaisin Toimenkadulle”, myymälävastaava Sini Kokkola kertoo.

Kierrätystavaran vastaanotto toimii edelleen Rautatienkadulla, jossa tavarat käsitellään ennen kuljetusta myymälään. Kauppa käy hyvin.

”Nykyään ihmiset arvostavat kierrätystä. Nuortenkin mielestä kierrätys on siistiä. Meillä käy myös paljon ukrainalaisia. Harva heistä osaa englantia saati suomea, joten myymälässä on jonkin verran venäjänkielisiä kylttejä. Google-kääntäjä on myös ahkerassa käytössä”, Kokkola kertoo.

Erityisen kysyttyjä tuotteita ovat erilaiset kodinkoneet, kuten mikrot, jääkaapit, pesukoneet ja pölynimurit. Myös matot ja huonekalut tekevät kauppansa. Aina on jotain tavaraa, joka jää hyllyyn seisomaan.

”Kun tavara on seissyt pitkään paikallaan, niin pyrimme pääsemään siitä eroon tavalla toisella. Viimeiseen asti yritämme kierrättää. Esimerkiksi joistakin tavaroista irrotamme osia askartelukäyttöön”, Kokkola kuvailee.

Kierrätys työllistää Kankaanpäässä hyvän joukon väkeä. Viikkotasolla kierrätystoiminnassa on neljä ohjaajaa ja työtoiminnassa 30 ihmistä.