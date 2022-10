Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa tapahtuneet rikokset kohdistuivat iäkkäisiin kotihoidon asiakkaisiin. Kaikkiaan jutussa tuomittiin ehdottomaan vankeuteen viisi ihmistä.

Satakunnan käräjäoikeus on tuominnut kaksi naista ehdottomaan vankeuteen varkaussarjasta, jonka kohteena olivat iäkkäät kotihoidon asiakkaat.

Toinen naisista työskenteli hoitajana yksityisessä kotipalveluyrityksessä. Käräjäoikeuden mukaan nainen teki osan rikoksista työaikanaan. Osassa hän hyödynsi työnsä kautta saamiaan yleisavaimia sekä tietojaan esimerkiksi asukkaiden poissaoloista. Oikeuden mukaan toinen nainen oli hoitajan rikoskumppani teoissa.

Rikokset tapahtuivat Ruskolla, Eurajoella, Porissa ja Ulvilassa vuoden 2020 lopusta tämän vuoden kesäkuuhun ulottuvalla ajanjaksolla. Saaliikseen naiset saivat muun muassa tuhansia euroja käteistä rahaa ja koruja.

Yhdessä tapauksista hoitajanainen perui iäkkäälle miehelle sovitun oikean hoitokäynnin ja sanoi kaupungin hoitavan sen. Sitten molemmat naiset menivät uhrin asuntoon esiintyen kaupungin kotihoidon työntekijöinä.

Oikeuden mukaan hoitajanainen kylvetti miestä samalla kun toinen nainen etsi asunnosta varastettavaa. Saaliikseen he saivat 1 200 euroa käteistä.

”Asianomistaja on ollut iäkäs kotihoidon asiakas, joka ei ole ollut kyvykäs puolustamaan omaisuuttaan ja jota on erehdytetty edellä kuvatulla tavalla. Varkaus on ollut myös kokonaisuutena arvostellen törkeä ottaen huomioon teon suunnitelmallisuus, sen tapahtuminen kotirauhan ydinalueella ja [hoitajanaisen] työssään saamien tietojen hyödyntäminen rikoksen tekemisessä”, syyttäjä sanoi.

Vakavin rikoksista oli törkeä ryöstö Ulvilassa kesäkuun alussa. Oikeuden mukaan naiset olivat ensin käyneet uhrin, iäkkään miehen luona kauppaamassa koruja.

Seuraavana päivänä toinen naisista houkutteli uhrin pois kotoaan, minä aikana hoitajanainen ja hänen poikansa murtautuivat asuntoon. Saalikseen he saivat noin 2 500 euroa käteistä sekä jotain koruja. Oikeuden mukaan samalla he huomasivat, että asunnossa oli kassakaappi, mutta se oli liian painava varastettavaksi.

Oikeuden mukaan kolmikko pyysi mukaan kaksi muuta miestä, ja ryhmä varustautui muun muassa nokkakärryillä, vasaralla ja rälläkällä. Naiset palasivat uhrin asunnolle ja harhauttivat tämän päästämään heidät sisälle.

Kun naiset olivat poistumassa asunnosta, miehet tulivat sisälle ja käskivät vasaralla uhaten uhria antamaan puhelimen ja avaimet. Kun uhri ei suostunut, oikeuden mukaan miehet kaatoivat tämän vatsalleen maahan ja yksi heistä painoi uhria niin voimakkaasti selästä, että tämän oli vaikea hengittää.

Oikeuden mukaan yksi miehistä piti uhria maassa samalla kun kaksi muuta avasi kassakaapin ja tyhjensi sen. Saaliikseen he saivat muun muassa suuren määrän koruja ja muita arvoesineitä, käteistä sekä auton avaimet, tuomiossa kerrotaan.

”Tekijöitä on ollut kaikkiaan viisi, joista kolme on osallistunut väkivallan käyttöön. Puolustuskyvytöntä asianomistajaa on uhattu vasaralla lyömisellä eli vakavalla ja potentiaalisesti henkeä uhkaavalla väkivallalla. Lisäksi asianomistajalle on myös tehty väkivaltaa. Käräjäoikeus katsoo, että tällä tavalla suoritettua ryöstö on pidettävä raa’alla ja julmalla tavalla tehtynä. Ryöstö on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä”, oikeus katsoi.

Käräjäoikeus tuomitsi hoitajana työskennelleen Minna Maaret Tapolan, 42, ja hänen rikoskumppanikseen katsotun Sini Polarita Niemelän, 49, neljän vuoden vankeuteen törkeästä ryöstöstä, yhdeksästä törkeästä varkaudesta ja yhdestä maksuvälinepetoksesta.

Teemu Heikki Mikael Tapola, 18, sai kahden vuoden ja kahdeksan kuukauden tuomion törkeästä varkaudesta ja törkeästä ryöstöstä. Lisäksi Kim Kristian Lindroos, 24, ja Jesse Petteri Kulmala, 23, saivat 2,5 vuoden tuomiot törkeästä ryöstöstä.

Käräjäoikeus antoi tuomionsa viime viikon perjantaina.