Kurjet lähtivät Satakunnasta. Syysmuutto muutenkin jo pitkällä.

Satakunta

Lintujen syysmuutto on edennyt kutakuinkin normaalisti viimeisten viikkojen aikana.

Varpuslinnuista hyönteissyöjät ovat jo pääosin poistuneet kohti talvehtimisalueita. Marjalinnuista räkätti- ja mustarastaita on vielä jäljellä, mutta huonon pihlajanmarjasadon vuoksi nekin lähtenevät muutolle normaaliin aikaan.

Näkyvintä muuttoa on nähty totutusti kurjilla. Suurimmat lukemat yhdeltä muutonseurantapaikalta laskettiin 29. syyskuuta Porin Yyteristä, 4220 muuttajaa ja 9. lokakuuta Porin Pihlavan Halssista, 3388 muuttavaa kurkea.

Muista isoista linnuista harmaa- ja jalohaikaroiden pääjoukot ovat myös jo lähteneet, samoin suuria tunteita herättävät merimetsot.

Viimeisiä hanhiparvia on vielä havaittu eri puolilla maakuntaa, mutta nekin saanevat ilmaa siipien alle, kun pakkaset saapuvat. Hanhiparvien joukosta on löytynyt myös harvinainen punakaulahanhi, joka havaittiin Huittisten Mutilahdessa 26. syyskuuta valkoposkihanhien joukosta.

Vaelluslintujen osalta syksy on ollut laimea.

Elokuun puolivälissä oli käpytikoilla kohtalaista liikehdintää hyvän kesän jäljiltä. Suurin päivälukema, 341 tikkaa, laskettiin Porin Leveäkarilta 14. elokuuta.

Närhillä oli selvä vaellushuippu syyskuun lopulla. Paras summa, 1049 muuttavaa närheä, kirjattiin Säkylän Pihlavassa 25. syyskuuta.

Syksyn yllättävimmän muuton tekivät kuitenkin punajalkahaukat, valtaosin nuoria lintuja, jotka ilmestyivät elokuun alkupuolelta lähtien koko eteläiseen Suomeen ja aina Peräpohjolaa myöten.

Suomessa valtaosa havainnoista tuli Etelä-, Itä- ja Kaakkois-Suomesta. Eri yksilöitä nähtiin varmaankin muutamia tuhansia koko Suomessa.

Satakunnassa kokonaismäärä lienee jäänyt muutamaan kymmeneen. Pääosa havainnoista keskittyi Porin seudulle ja Kokemäenjoen varren peltoaukeille.

Punajalkahaukka pesii meitä lähinnä Valko-Venäjällä, Venäjällä, Ukrainassa ja siellä täällä Kaakkois-Euroopan alueella. Syy tällaiseen massaesiintymiseen lienee onnistunut pesintäkesä, joka sai haukat tulemaan pohjoiseen ennen varsinaista syysmuuttoa etelään.

Toinen loppukesän ja alkusyksyn haukkavieraista on ollut arosuohaukka. Ensimmäiset ilmaantuivat Satakuntaan elokuun puolivälissä. Pääosa havainnoista on Porista ja sen lähialueilta. Eri yksilöitä on todennäköisesti havaittu muutamia kymmeniä.

Muihin syksyn petolintuvieraisiin lukeutuvat lukuisat muuttohaukat. Yllättävä tieto tuli 16. syyskuuta Säkylän Köyliössä havaitusta kahdesta isohaarahaukasta. Linnut ovat tiettävästi oleskelleet alueella jo pitempäänkin.

Päivää myöhemmin nähtiin puolestaan muuttava pikkukiljukotka Porin Leveäkarilla ja 27. syyskuuta muutti tunturihaukka Luvian Säpissä.

Yksinäinen kattohaikara seikkaili syyskuun loppupuolella useamman päivän ajan Porin keskustan tuntumassa jokirannassa Ulasoorista Aittaluotoon. Laji on syksyisin harvinainen, valtaosa havainnoista tulee kevätmuutolta.

Oman lukunsa syksyn lintumaailmaan tuovat niin sanotut idän ihmeet, pienet pikkulinnut, joita eksyy länteen pääosin Siperian suunnalta.

Runsain näistä on taigauunilintu, joita on nähty tänäkin syksynä useita kymmeniä yksilöitä. Ensimmäinen nähtiin Rauman Kylmäpihlajassa 9. syyskuuta.

Yllättävän runsaasti on havaittu hippiäisuunilintuja, arviolta parikymmentä yksilöä. Ensimmäinen tuli aikaisin 24. syyskuuta Porin Tahkoluotoon. Kummallakin lajilla muutto todennäköisesti vielä jatkuu.

Harvinaisesta ruskouunilinnustakin on jo kaksi havaintoa, molemmat Meri-Porin alueelta. Isokirvinen on havaittu myös kahdesti.

Sinipyrstöjä on nähty Meri-Porissa jo neljä. Viides havainto tulee Euran Sieravuorelta, jossa havaittiin sinipyrstö 9. lokakuuta.

Muita idän-kaakon suunnalta tulleita erikoisuuksia ovat arotasku Porin Tahkoluodossa 30. syyskuuta ja nunnatasku Porin Kallossa 3. ja 4. lokakuuta. Lähes jokavuotinen Luvian Säpin kävijä taigakirvinen nähtiin tällä kertaa saarella 2.-4. lokakuuta.

Etelän suunnan harhailijoihin kuuluu puolestaan tulipäähippiäinen, joka havaittiin Porin Yyterissä viime tiistaina.