Patopenkat ja patolaitteet ovat valmistuneet alueelle suunnitelmien mukaan. Patojen pitävyys selviää lopullisesti vasta talven jälkeen.

Tilaajille

Kankaanpää

Työt ovat vielä kesken, mutta vesilinnut ovat jo palanneet – runsaslukuisemmin ja lajirikkaammin kuin osattiin odottaakaan.

”Täällä on yllättävän paljon sellaisia lintuja, joita ei ole aiemmin näkynyt. On ollut haapanaa, heinäsorsaa, kahlaajia. Joutsenia ja kurkia on ollut paljon, ja hanhia todella runsaasti”, luettelee Harri Karvanen Jokivarren Eräpojat -metsästysseurasta.