"Tämä logo on Aki Kaurismäen suunnittelema" - Rami Aarikka jättää Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan toimitusjohtajuuden ja ottaa vastaan uuden haasteen

Pienestä viinitarvikeliikkeestä yrittäjyyden aloittanut Rami Aarikka kipparoi Pohjoismaiden suurinta pienpanimoa 26 vuoden ajan.

Rauma

Suomi kynti syvimmässä 90-luvun lamassa, kun eurajokelainen Rami Aarikka haaveili omasta yrityksestä.

Hän oli pätevöitynyt laivakokiksi ja sähköasentajaksi, mutta juuri sillä hetkellä hän oli työttömänä. Yritysvaihtoehtoja oli useita.

Ryhtyisikö noutopizzayrittäjäksi Poriin, perustaisiko pitopalvelun tai viiriäisten kasvattamon?

”Yksi yrittäjä oli myymässä pakettiautoaan, jossa hän teroitti saksia. Sitäkin pohdin hetken vakavasti, mutta onneksi minut puhuttiin pyörtämään pää sen suhteen”, Rami Aarikka nauraa vedet silmissään.

Eräänä viikonloppuna hän tutustui kotiviinin saloihin ja se oli menoa.

Hän alkoi etsiä Raumalta liiketiloja kotiviinitarvikekaupalle.

”Vuokranantajat eivät ottaneet tosissaan sellaista bisnestä. Muistan, että pornokauppiaskin meni liiketilojen etsinnässä minun edelleni.”

Kauppakadulle perustettu viinitarvikeliike kuitenkin menestyi erinomaisesti. Lama-aikaan jopa 20 prosenttia suomalaisten juomasta alkoholista tehtiin kotona.

Aarikka myi viiniliikkeensä vuonna 1997, kun häntä pyydettiin laitilalaisen virvoitusjuomatehtaan toimitusjohtajaksi.

”Se oli niin hieno ja samaan aikaan huvittava titteli, että olihan siihen tartuttava. Vaikka viinitarvikeliikkeellä oli silloin kolminkertainen liikevaihto ja olin juomatehtaan ainoa työntekijä.”

Marraskuussa Aarikka on jälleen uuden edessä, kun hän väistyy Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan toimitusjohtajan paikalta.

Hänen aikanaan tehtaasta on tullut Pohjoismaiden suurin pienpanimo, jonka talous on hyvin vakaalla pohjalla.

Kun yritys aloitti, ala oli hyvin erilainen kuin tänä päivänä.

Alalla oli vain kolme merkittävää toimijaa, eikä minkäänlaista kilpailua.

”Pakkausvaihtoehtoja ei ollut kuin yksi: sininen muovikori, johon laitettiin ruskeat lasipullot. Jos käyt tänään kaupan juomahyllyllä, ei sellaista voi uskoa. Tilanne on niin toisenlainen.”

Rami Aarikan mukaan yksi Wirvoitusjuomatehtaan käännekohdista olikin tölkkilinjaston hankkiminen.

”Vaikka 14 miljoonan markan investointi tuntui silloin hurjalta, olemme aina tehneet ennakkoluulottomasti päätöksiä. Ja jotenkin ne ovat aina osuneet lankulle.”

”Yrittäjänä minulle on aina ollut tärkeää, että asia, jota ajan voimakkaasti eteenpäin on asia, josta kukaan muu ei tiedä niin paljon kuin minä. Käännän jokaisen kiven, että saan kaiken mahdollisen tiedon.”

TEHTAAN toimiston hyllyiltä löytyy paljon muistoja, jotka saavat Aarikan leveän hymyn välähtämään.

Takavuosina tehdas julkaisi muun muassa omaa lehteä, joka oli 50-luvun tyylinen mainoksia myöten.

”Hyvin harva tietää, että Oiva-siiderin logo on alunperin Aki Kaurismäen suunnittelema. Akilla oli tuolloin samanniminen hotelli Nummi-Pusulassa ja hän oli piirtänyt sille logon. Vaiheiden jälkeen siitä tuli meidän ensimmäisen alkoholijuoman, Oiva-siiderin logo.”

Tämä Oiva-logo on lähtöisin Aki Kaurismäen kynästä, sillä hän suunnitteli sen alunperin hotelliaan varten.

Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan tunnetuin ja suosituin tuote on Kukko-olut, joka aloitti Suomen valloituksen vuosituhannen vaihteessa.

Samaan aikaan monista televisiotuotannoista otettiin yhteyttä. Yksi näkyvimmistä oli Suomen historian ensimmäinen Big Brother, jonka kilpailijat tekivät Kukko-oluelle ylistyslauluja ja runoesityksiä.

”Big Brother toi Kukolle valtavasti huomiota, vaikka alunperin minulle ei edes kerrottu, että sinne oli toimitettu juomia”, Aarikka nauraa.

Wirvoitusjuomatehdas ei ole koskaan mainostanut televisiossa, mutta sen juomia on vilahtanut noin 40-50 elokuvassa ja lukuisissa tv-sarjoissa.

Rami Aarikka aloitti Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan toimitusjohtajana vuonna 1997.

Rami Aarikka jatkaa Wirvoitusjuomatehtaan hallituksessa ja omistajana, mutta tehtaan uudeksi toimitusjohtajaksi valikoitui Lauri Sipponen. Hän oli aiemmin lähes kymmenen vuoden ajan Lidlin ja vuoden VR:n toimitusjohtajana.

Sipponen on ollut Wirvoitusjuomatehtaan hallituksessa vuodesta 2020.

”En ollut ajatellut jättäytyväni pois, mutta yhdessä hallituksen kokouksessa tajusin, että pian Laurista kilpailisivat kaikki firmat. Hänen kilpailukieltonsa oli päättymässä.”

Aarikalla on suuria suunnitelmia Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan suhteen, mutta hän lupaa kertoa niistä myöhemmin.

”Kasvua me tietenkin tällä haemme. Tämä on valtava ala, ja me toimimme tällä hetkellä vain hyvin pienellä sektorilla.”

Aarikka kertoo, että Sipposen sukuhistoriassa on erikoinen yhteensattuma Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan kanssa.

”Ennen sotaa Laurin isovanhemmilla oli limonaaditehdas Valkjärvi-nimisellä paikkakunnalla Karjalassa. Sota siirsi Suomen rajoja ja tehdas jäi naapurille.

”Laurin ilme oli melkoinen, kun hän tämän kertoessaan kuuli, että Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan paikalla olleen järven nimi oli Valkjärvi.”

Vastaus kysymykseen, mihin Rami Aarikka keskittää energiansa seuraavaksi, löytyy Äijänsuon jäähallilta.

Aarikka katsoo Lukon pelit nykyisin Rauman Lukon hallituksen jäsenenä.

Hänen ensimmäinen uusi tavoitteensa on tasoittaa tie Lukon kolmannelle mestaruudelle.

”Vuoden 2020 kulta oli mahtava, mutta se jätti myös paljon janoa jatkolle. Emme voineet koronarajoitusten takia järjestää muita juhlia raumalaisille kuin sen kuorma-auto-ajelun Vanhan Rauman ympäri. Olisi mieletöntä kokea sama niin, että yleisö myös näkisi sen.”

Rami Aarikan voi bongata useimmiten Rauman Lukon kotimatseista.

Rauma on Suomen pienin liigakaupunki, mutta taloudelliset puitteet menestykseen Lukolla on kohdallaan.

Täksi kaudeksi Äijänsuolle asennettiin ledi-kaukalo, joka Aarikan mukaan nosti markkinoinnin lisäarvoa huimasti yhteistyökumppaneiden näkökulmasta.

”Lukon otteluissa käy tavallisena tiistainakin se 3 000 silmäparia, joka on iso prosentti kaupungin väkiluvusta. Mutta pelkkä matsi ei nykyään riitä, vaan sen ympärillä pitää olla muutakin kiinnostavaa ja palveluja. Toisaalta, jos ei peli kulje, niin ei sinne hallille tulla ollenkaan. Kaikkien osien täytyy tukea toisia.”

Toimitusjohtajan tehtävien loppuessa Aarikan vapaa-aikakin lisääntyy. Lukon pelien lisäksi hän seuraa myös kotimaista jalkapalloa, etenkin KuPSin otteita.

Merenrannassa asuvalla raumalaisella on tietenkin muutamakin paatti.

”Jonkun verran käydään veneellä pyörimässä saaristossa, mutta kalastaminen on ollut toistaiseksi vielä vähäistä. Se on enemmänkin sellaista rentoutumista merellä.”

Aarikka kertoo, ettei hänellä ole tällä hetkellä mitään varsinaista harrastusta, jolla nollaisi työpäivät.

”Nollaukseen ei oikein ole ollut tarvettakaan.”

Pääosin hän rentoutuu kotioloissa, pieniä kodin kunnostushommia tehden.

”Pari vuotta on mennyt vanhan purkukuntoisen kalastajatorpan kunnostuksesssa.”

”Jos telkkarin katsomista voi kutsua harrastukseksi, niin olen lähes fanaattinen ajankohtaisohjelmien ystävä. Niitä katsellessa kun voi sadatella itsekseen ja purkaa paineitaan ilman, että kukaan loukkaantuu.”

Rami Aarikka on omien sanojensa mukaan fanaattinen ajankohtaisohjelmien ystävä.

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Perustettu vuonna 1995. Suomen suurin pienpanimo, joka valmistaa Laitilassa oluita, siidereitä, lonkeroita ja virvoitusjuomia. Laitilalla on tuotannossaan noin 170 erilaista tuotetta. Tunnetuimmat tuotteet Kukko-olut, Oiva-siideri ja Herra Hakkaraisen Limonaadi. Laitilan Wirvoitusjuomatehdas teki liikevaihtoa viime tilikautena lähes 23 miljoonaa euroa ja sen tulos oli yli kolme miljoonaa, nettotulosprosentin ollessa 13,6 prosenttia. Työntekijöitä noin 60.