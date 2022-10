Porin vs. kaupunginjohtaja Lauri Kilkku esitteli ehdotuksensa vuoden 2023 talousarvioksi 12. lokakuuta.

Porin kaupungin vuoden 2023 talousarvioehdotus on tulokseltaan 13,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Toimintojen siirtyminen hyvinvointialueelle aiheuttaa talouden rakenteeseen olennaisia muutoksia. Talouden suuntaviivoihin vaikutus on kuitenkin vain hetkellinen, ja siten vuodet 2023 ja 2024 ovat ylijäämäisiä, mutta vuosi 2025 on jälleen alijäämäinen.

Käsillä oleva murros antaa kuitenkin aikaa toteuttaa eri toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi.

Hyvinvointialueet tuovat muutoksia muun muassa verotukseen. Esimerkiksi kunnallisveroprosentti tulee laskemaan 8,36 prosenttiyksikköön ja laskua vuoden 2022 ennusteeseen verrattuna on 160 M€.

Lisäksi kuntien yhteisövero-osuudesta vähennetään kolmasosa eli yhteisöverot ovat vuonna 2023 yhteensä 17,9 miljoonaa euroa.

Kiinteistöveroprosentteihin ei esitetä muutoksia, ja Porin kiinteistöverotulojen arvioidaan ensi vuonna olevan 25,4 miljoonaa euroa.

Hyvinvointialueiden myötä myös valtionosuudet laskevat 160,7 miljoonaa euroa vuoden 2022 tasosta.

”Talousarvion laadintaa on keskeisesti ohjannut Pori 2030 -strategia ja se näkyy talousarviossa enemmän kuin koskaan ennen huomioiden strategian niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin. Strategia on ohjannut erityisesti tavoitteiden asettamisessa sekä investoinneissa, joissa tullaan panostamaan Porin alueen elinvoimaan ja porilaisten hyvinvointiin”, kiteyttää vs. kaupunginjohtaja Lauri Kilkku.