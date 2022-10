Rauma

Sosiaali- ja terveysvaliokunta torjuu Rauman kaupunginhallituksen esittämän vaatimuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen menoleikkauksesta ja pitää voimassa esityksensä määrärahaylityksistä. Syyskuussa tiedossa oleva ylitystarve oli noin 5 miljoonaa euroa.

Valiokunta esittää, että uusi esitys määrärahaylityksestä laaditaan tammi-syyskuun osavuosikatsauksen perusteella. Valiokunta perustelee menettelyä sillä, että menolaskelmaa saataisiin tarkennettua Satakunnan sairaanhoitopiirin maksupalautuksella, ostopalvelujen käytön tiedoilla ja valtion koronakorvauksilla.

Kaupunginhallitus edellytti sosiaali- ja terveysvaliokunnalta sekä tekniseltä valiokunnalta lisätoimia ja esityksiä menojen vähentämiseksi lähemmäs kaupunginvaltuuston hyväksymää vuoden 2022 talousarviota. Sote-menojen viiden miljoonan ylityksen lisäksi tekninen valiokunta on esittänyt noin 3,6 miljoonan euron ylityspyynnön. Sen taustalla on ensisijassa sähköenergian hinnan jyrkkä nousu.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle osoittaman lisäselvityksen pääviesti on, ettei lakisääteisistä sosiaali- ja terveyspalveluista ole mahdollista karsia tarjontaa, eikä rahankäyttöä. Kun vuotta on jäljellä vain runsaat kaksi kuukautta, on menokarsinta vaikeaa ja useimmat palvelut ovat ns. subjektiivisia oikeuksia, jotka laki määrää kunnan hoidettavaksi. Vuoden 2022 budjetti ei menoihin ole riittänyt.

Lisämäärärahoja tarvittaisiin Raumalla erityisesti ikääntyneiden palvelujen kasvaneisiin kustannuksiin, lastensuojelun kuluihin sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstökuluihin. Palkkakulujen nousu on seurausta koronaepidemian hoidosta sekä hoitoalan ammattiliittojen Tehyn ja Superin työtaistelutoimista. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellot ovat nostaneet sijaishenkilöstön palkkausmenoja.

Noin viiden miljoonan euron lisärahatarpeesta noin kaksi miljoonaa euroa kertyy ikääntyneiden raumalaisten palvelutarpeiden määrällisestä kasvusta. Sosiaali- ja terveystoimialan johtajavirkamiesten selvityksessä todetaan 75¬-84 -vuotiaiden ikäryhmä kasvoi vuoden 2021 aikana 177 henkilöllä ja yli 85-vuotiaiden ikäryhmä 100 henkilöllä.

Selvityksessään sote-valiokunta toteaa, että kunnat ovat saaneet korona-ajalta valtiolta korvauksia verorahoituksen kautta, mutta rahoitusta on siirretty varauksiin koronan hoidon lisäkulujen kattamisen sijaan. Vuosilta. 2020 ja 2021 Rauman kaupunki teki tilinpäätöksessään merkittävät, yhteensä noin 32 miljoonan euron investointivaraukset.

Valtiolta on saatu lisää myös rahoitusta palvelujen kustannuksiin. Sote-valiokunta toteaa Rauman saaneen vuodesta 2018 alkaen runsaat 23 miljoonaa euroa lisää valtionosuutta. Valtionosuus on budjetissa yleiskatteena, mutta sen myöntämisperusteena on 70 prosentin osuudella sosiaali- ja terveyspalvelut.