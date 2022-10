Katso millaisia pormestareita ja kaupunginjohtajia Porissa on ollut sitten Pietari Kissan 460 vuotta sitten – uudet kaupunginjohtajaehdokkaat astuvat yleisön eteen perjantaina

Ehdokkaat pääsevät hahmottamaan Porin tulevaisuutta Satakunnan Kansan ja Porin Yrittäjien perjantaina Puuvillassa järjestämässä paneelikeskustelussa.

Porin kaupunginjohtajan virka tuli haettavaksi, kun Aino-Maija Luukkonen jäi eläkkeelle. Kuva on Luukkosen virkakauden viimeisestä valtuustokokouksesta kesäkuulta. Hän lahjoitti kaupungille Mr. Jazzin eli Jyrki Kankaan maalaaman muotokuvansa.

Millainen on Porin tulevaisuus? Miten talous saadaan hankalissa oloissa tasapainoon? Mikä on ehdokkaiden kanta palloiluhalliin, Pori Jazziin ja keskustan elävöittämiseen?

Muun muassa näistä teemoista keskustellaan perjantaina 14. lokakuuta kello 17 alkaen Porin Puuvillan kauppakeskuksessa. Keskustelijoina ovat kaupunginjohtajavalinnassa loppusuoralle edenneet Lauri Inna, Lauri Kilkku ja Krista Kiuru.

Tilaisuuden järjestävät Porin Yrittäjät ja Satakunnan Kansa, jonka kautta keskustelua voi seurata myös livelähetyksenä.

Pois ovien takaa

Porin Yrittäjien puheenjohtajan Mikko Sundellin mukaan yrittäjien keskuudessa heräsi halu kuulla suoraan ilman välikäsiä, millaisia finaalivaiheen ehdokkaita Porin kaupunginjohtajaksi on tarjolla.

”Koska sellaista tilaisuutta ei näyttänyt kukaan muu järjestävän, keksimme järjestää sen itse. Suljettujen ovien juttelutilaisuuden sijasta päätimme tuoda keskustelun kaikkien kaupunkilaisten kuultavaksi ja nähtäväksi”, Sundell taustoittaa

”Kaupunginjohtaja edustaa koko kaupunkia myös kaupallisesti ja myyntimielessä. Sillä on iso merkitys varsinkin, kun tulevaisuuden kaupunki on sote-uudistuksen voimaan tultua ihan erilainen kuin nykyinen. Kaupunginjohtaja on sen laivan kapteeni.

Millaisen kapteenin Pori yrittäjien mielestä tarvitsee?

”Ensisijaisesti sellaisen, joka ymmärtää elinvoimaisuuden merkityksen koko kaupungin ja sen hyvinvoinnin kannalta”, Sundell vastaa.

Aidosti iso valinta

Paneelin juontaa Satakunnan Kansan päätoimittaja Tomi Lähdeniemi. Hän pitää tärkeänä, että kaupunkilaiset pääsevät näkemään ja kuulemaan ehdokkaita.

”Kyseessä on aidosti iso valinta: mihin suuntaan Porin tuleva ykkösvirkamies kaupunkia kehittäisi. Sillä on ainakin välillisesti vaikutuksia kaupunkilaisten arkeen.”

Lähdeniemen mukaan kaupunginjohtaja on Porin kasvot ulospäin. Hän on edunvalvoja, jonka tehtävänä on edustaa ja edistää kaupungin ja kaupunkilaisten elinvoimaa sekä hyvinvointia.

”Yksi ihminen ei tietenkään yksin pysty mihinkään, mutta kaupunginjohtajan pitää kyetä luotsaamaan organisaatiota haluttuun suuntaan.”

Porin kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan määräajaksi kuuden vuoden sopimuksella. Ratkaiseva kokous on maanantaina 14. marraskuuta.

Kenestä uusi kaupunginjohtaja? Paneelikeskustelu Porin Puuvillan kauppakeskuksessa pe 14.10. klo 17.

Tilaisuutta voi seurata livelähetyksenä: satakunnankansa.fi/live