Tässä ovat viime vuoden Siikaisten Silmäterät – kunnassa syntyi viime vuonna kymmenen lasta

Siikaisissa syntyi viime vuonna kymmenen lasta. Tälle vuodelle tiedossa on vain neljä laskettua aikaa.

”Täällä Siikaisissa lapsiperheiden palveluiden taso on hyvällä mallilla, mutta kunnan väkiluvun kehitys on kyllä murheena”, terveydenhoitaja Marika Heikkilä myöntää.

Aluekehittämisen konsulttitoimiston MDI:n laatiman väestöennusteen mukaan tulevaisuus näyttää synkältä. Ennusteen mukaan kunnan väkiluku laskee nykyisestä 1 352 asukkaasta 10 51:een vuoteen 2040 mennessä.

”Siikaisissa on paljon potentiaalia muuttaa väkilukukehitystä. Monesti tänne muuttamisen esteenä pidetään pitkäksi muodostuvaa työmatkaa, mutta sekin on vain asennekysymys. Kun tietää, että palvelut ovat kunnossa ja lapsella on hyvä olla, vanhemman on helpompi joustaa oman työmatkan suhteen”, Heikkilä arvioi.

Siikaisissa jokaista syntynyttä lasta halutaan muistaa. Syntyviä lapsia onkin alettu kutsua nimellä Siikaisten Silmäterät.

”Kunnan leikkipuistossa on Sinä Olet Elämä –puu, johon on kiinnitetty jokaisen Siikaisissa syntyneen lapsen nimikkolintu vuodesta 2018 lähtien. Syyskuun lopulla kaikki viime vuonna syntyneet lapset saivat omat lintunsa puuhun”, Heikkilä kuvailee.

Puu on saanut nimensä puistokummi Mikko Harjun esikoisalbumin mukaan. Esikoisalbumi julkaistiin vuonna 2018, jolloin myös Mannerheimin lastensuojeluliiton Siikaisten yhdistys käynnisti toimintansa pitkän tauon jälkeen. Harju on muistanut kuntaan syntyneitä lapsia kortilla vuosittain.