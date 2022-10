Pääministeri Sanna Marin on Raumalla maanantaina kansalaisten tavattavissa toritapahtumassa.

Rauma

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vierailee maanantaina 10. lokakuuta Satakunnassa. Vierailukohteena on Rauma.

Sanna Marinin vierailu alkaa kello 13.30 Rauman kauppatorilla puhetilaisuudella ja kansalaistapaamisella. Hän tapaa myös sosiaalidemokraattien satakuntalaisia vaaliehdokkaita ja puolueaktiiveja.

Rauman vierailuun kuuluvat myös Metsä Group -konsernin Metsä Fibre Oy:n uuden Rauman sahalaitoksen vihkiäisjuhlallisuudet. Pääministeri on puhujana vihkiäisjuhlassa.

Metsä Fibren Rauman mäntysaha on Suomen sahateollisuuden historian suurin investointi. Huipputeknisen sahan investointikustannus on noin 260 miljoonaa euroa. Sahan tuotantokapasiteetti on 750 000 kuutiometriä ja tukkipuuta saha käyttää noin 1,5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.