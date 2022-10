Töihin nuoruuden opiskelumaisemiin Harjavaltaan – ”Olin pitkään omien lasteni kanssa kotona, jolloin koulutukseni jäi vanhaksi”

Kaisa Granat aloitti Harjavallan seurakunnan diakonin sijaisena syyskuussa. Hän jatkaa tehtävässä ensi kevääseen.

Harjavalta

Harjavallan seurakuntatalolla kuuluu Vanhustenviikon tiistaina iloista puheensorinaa. Pieneen saliin on kokoontunut joukko Ystävä vanhukselle -vapaaehtoisryhmän jäseniä.

Ystävä vanhukselle -toiminta on läheistä myös Harjavallan seurakunnan diakoni Kaisa Granatille, sillä hän on toiminnan koordinoija. Tällä hetkelläkin haussa on useampi ystäväsuhde.

”Vapaaehtoisia toivotaan aina lisää, sillä tarvitsijoita olisi. Ystävät ovat usein luonnollisesti itsekin eläkkeellä, mutta nyt mukana on myös yksi työikäinen. Olisi mukava, jos heitä tulisi lisää, koska se olisi mukavaa myös ikäihmisille”, Granat kertoo.

”Harjavallassa on tosi paljon mieleltään virkeitä vanhuksia, mutta sellaisia, jotka eivät pääse kulkemaan. He ovat mielissään, kun vapaaehtoiset vierailevat heidän luonaan. Ystävät voivat lähteä ikäihmisten kanssa esimerkiksi lenkille tai kauppaan. Osa kaipaa vain keskustelua.”

Seurakunnan palveluksessa Granat aloitti syyskuun alussa. Hän työskentelee Harjavallassa diakoni Minna Uotilan vuorotteluvapaan ajan maaliskuun alkupäiviin saakka.

Granat kutsuttiin töihin lähes suoraan koulunpenkiltä. Hän valmistui sosionomi-diakoniksi Porin Diakonia-ammattikorkeakoulusta elokuun lopussa.

”Tämä oli tosi hieno mahdollisuus. Sovimme siitä Minnan kanssa alustavasti jo huhtikuussa. Kesä- ja elokuussa kävin kahtena päivänä tutustumassa työhön”, Granat kertaa.

”Seinän takana on työkaverinani konkari, diakonissa Tiina Virta, jolta pystyn kysymään kaikkea ja hän peilaa niitä asioita kanssani. Työyhteisöön on ollut tosi kiva tulla, koska en ole kokenut, että muu väki olisi kyseenalaistanut minua.”

” ”Koen vahvasti, että seurakuntatyö on omaa alaani.”

Aiemmalta koulutukseltaan Kaisa Granat on sosiaaliohjaaja. Harjavalta on hänelle tuttu juuri noilta ajoilta, sillä hän opiskeli paikkakunnalla.

”En koskaan työskennellyt alalla, jolle opiskelin. Olin pitkään omien lasteni kanssa kotona, jolloin koulutukseni jäi vanhaksi”, hän kertoo.

”Työskentelin päiväkodilla ja koululla vuosia. Lähinnä koulutustani oli varhaiskasvatuksen opettajan sijaisuus Kankaanpäässä. Koen vahvasti, että seurakuntatyö on omaa alaani ja sitä lähdin tavoittelemaan.”

Kaisa Granat katsoo, että uudelle alalle kouluttautuminen auttoi aikuistumisessa omassa elämässä.

”Oma elämäni oli isoissa muutoksissa, minkä takia halusin työtä mihin kouluttautua. Se oli valtavan hyvä koulutus ja se tuki omaa prosessiani.”

Diakonin työ painottuu ennen kaikkea ihmisten kohtaamiseen.

”Päivään mahtuu paljon muutakin, mutta ensisijaisesti se on juttu, miksi töissä ollaan. Tärkein työ on ihmisten hädän kohtaaminen ja huomaaminen sekä heikommassa asemassa olevien vierellä kulkeminen.”

Kun maailmassa on eletty jo useampi vuosi poikkeusoloissa, ensin koronan ja nyttemmin Venäjän hyökkäyksen takia, kirkon tarjoama apu ja tuki ovat entistä tärkeämpiä. Kuvaavaa on, että Harjavallan seurakunnassakin on jo myönnetty lisämääräraha diakonian avustuksiin.

”Porissa esimerkiksi leipäjonoihin on tullut valtavasti ukrainalaisia, minkä lisäksi kaupoissa prosenttialennuksia käytetään tehokkaammin hyödyksi. Silloin ruokaa ei edes riitä enää jaettavaksi. Viimeisessä harjoittelussani olin Porin Sininauhassa, ja myös siellä tällaiset asiat olivat pinnalla.”

” ”Se on voimavara, jota ei tarvitse pyyhkiä mielestään päivän päätteeksi.”

Kaisa Granatin työ Harjavallan seurakunnassa on monipuolista. Ystävä vanhukselle -toiminnan lisäksi siihen lukeutuvat muun muassa vierailut erilaisissa ikäihmisten ja kehitysvammaisten yksiköissä sekä Yhteisvastuukeräyksen koordinointi.

”Nyt käynnistelemme jalkautuvaa perhetyötä, jotta pääsisimme myös perheisiin tukemaan.”

Kun työssä käsittelee elämän ikäviä puolia, herää kysymys, miten työntekijä saa asiat mielestään työajan päätyttyä.

”Aluksi ajoin Harjavaltaan 60 kilometriä Porin mökiltä. Se automatka siirtää ajatuksia pois. Nyt olen ottanut Saimaantieltä vuokra-asunnon, ja sen siivoaminen sekä järjestely auttavat. Odotan, että saisin kaiken järjesteltyä niin, että olisi aikaa lähteä esimerkiksi lenkille”, Granat kertoo.

”Diakoniatyössä päällimmäiseksi jää kuitenkin ihmisten kiitollisuus kohdatuksi tulemisesta. Se on voimavara, jota ei tarvitse pyyhkiä mielestään päivän päätteeksi.”