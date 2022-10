Ensimmäisenä paikalle ehtinyt vartija hengitti savua.

Rauma

Noin 200 litran vetoinen roska-astia syttyi palamaan nuorten työpajatiloissa Rauman Sinkokadulla myöhään keskiviikkoiltana. Hälytys työpajalle tuli kello 22.36.

”Roskis oli ollut ilmeisen täynnä, ja siellä oli sisällä paljon pölyä. Palon epäillään syttyneen itsekseen”, kuvaili päivystävä palomestari Jari Eno.

Ensimmäisenä paikalle saapui hälytyksen saanut vartija.

”Hän oli mennyt paikalle nopeasti, huomannut palon ja hälyttänyt lisäapua saman tien. Hänen toimintansa ansiosta selvisimme sammutustöistä parissa tunnissa, muuten olisi saattanut mennä aamuun”, Eno arvioi.

Vartija ehti hengittää savua, ja ensihoito tarkasti hänet.

Työpajan tekniikan osastolla ollut muovinen roska-astia tuhoutui kokonaan ja muodosti palaessaan valtavan määrän savua, joka levisi ympäri noin 400 neliön tiloja.

”Palo ei ehtinyt levitä rakenteisiin, mutta tiloja ei voi nyt käyttää. Yksi osasto on ihan hurjassa kunnossa, ja muissakin on savuvaurioita. Savutuuletimme tilat ja varmistimme, ettei palo ollut levinnyt tuuletinten kautta muualle. Kiinteistöhuolto on jatkanut palon jälkivartiointia aamuun. Tänään pitäisi katsoa, miten tiloja päästään siivoamaan,” Eno kertoi torstaina aamulla.