Satakunta

Keskiviikkona alkaa myös Satakunnassa sangen tuulinen jakso. Kovimmin näyttäisi tuulevan keskiviikon ja torstain välisenä yönä, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Juha Föhr.

Tuolloin varsinkin Pohjois-Satakunnassa on maallakin myrskypuuskien mahdollisuus.

”Etelän ja lounaan välinen tuuli on navakkaa erityisesti rannikolla. Keskituuli on ainakin 7–8 metriä sekunnissa. Puuskat ovat vähintään kovia, jopa myrskypuuskiin voi varautua. Kannattaa katsoa, jos on sellaista, mitä tuuli voi repiä tai kaataa”, Föhr sanoo.

Kun puissa on vielä lehtiä, oksia irtoilee helpommin ja puitakin voi kaatua. Kovaa myrskyä ei kuitenkaan ole luvassa.

Puuskainen, pääosin lännen puoleinen voimakas tuuli jatkuu torstaina ja perjantaina. Lauantain kuluessa tuuli heikkenee edellisistä päivistä, mutta täysin tyyntä ei suinkaan ole silloinkaan.

Selkämeren eteläosassa varoitetaan kovasta tuulesta keskiviikon ja torstain välisestä yöstä alkaen ainakin lauantai-iltaan asti.