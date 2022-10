Euran sivistysjohtajakisan ykkösehdokas on naapurikunnassa asuva rehtori, joka tavoittelee urakehityksen lisäksi lyhyempää työmatkaa

Sivistysjohtajan valintaa valmisteleva työryhmä ja Euran kunnanhallitus asettuivat yksimielisesti Matti Kompuisen valinnan taakse.

Eura

Euran uusi sivistysjohtaja on määrä valita kunnanvaltuuston ylimääräisessä kokouksessa 31. lokakuuta, mutta selkeä ykkösehdokas on jo tiedossa. Hän on mynämäkeläisen Laurin yhtenäiskoulun rehtori, säkyläläinen Matti Kompuinen.

Kompuisen valinnan taakse asettuivat yksimielisesti niin sivistysjohtajan valintaa valmisteleva työryhmä kuin kunnanhallituskin. Varalle ne esittävät Lapinlahden lukion rehtori Juhani Sammallahtea.

Kompuisella on valintaa valmistelevan työryhmän ja kunnanhallituksen mukaan työkokemuksen, koulutuksen ja haastattelun perusteella hakijoista parhaat mahdollisuudet sivistysjohtajan viran hoitamiseen.

Kunnanhallitus esittää sivistysjohtajan kokonaispalkaksi 6 500 euroa kuukaudessa.

56-vuotias Kompuinen on työskennellyt Laurin yhtenäiskoulun rehtorina vuodesta 2016. Sitä ennen hän oli noin 15 vuotta Lauttakylän koulun rehtorina Huittisissa.

Säkylästä kotoisin oleva ja siellä tälläkin hetkellä asuva Kompuinen kertoo, että yksi syy viran hakemiseen oli työmatka. Mynämäelle työmatkaa kertyy noin 60 kilometriä suuntaansa ja Yläneentietä pitkin sen taittamiseen kuluu pari tuntia päivässä.

”Ajattelin, että nyt olisi paikka vähän lyhentää työmatkaa. Siinä tulisi vähän enemmän vapaa-aikaa, ja ehtisi ehkä liikkumaankin vähän enemmän.”

Vaakakupissa painoi toki myös ammatillinen kehittyminen.

”Ei tällaisia paikkoja liikaa haettavana ole.”

Eura on Kompuiselle vanhastaan tuttu paikka, ja hän kertoo tuntevansa sieltä paljon ihmisiä, muun muassa rehtoreita.

”Vaimoni on Euran lukiossa opinto-ohjaajana”, hän lisää.

Euran sivistysjohtajan virka keräsi kaikkiaan seitsemän hakijaa.

Kompuisen ja Sammallahden lisäksi paikkaa hakivat Katja Salo-Anttila, Rami-Pekka Raivio, Ari Kukka, Matti Luoma ja Tiina Nikander.