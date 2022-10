Historiateos käsittelee Euran alueen historiaa 150 vuoden ajanjaksolla.

Eura

Euran kunnan historiaa vuosina 1866–2016 käsittelevän historiateoksen käsikirjoitus on valmistunut, ja kirja on parhaillaan taitettavana. Painoon se pyritään saamaan marraskuussa, jolloin kirja valmistuisi joulukuussa.

Euran historia -kirjan tekeminen maksaa noin 30 000 euron painokustannukset mukaan lukien noin 330 000 euroa. Kirjaa painetaan 2 500 kappaletta, joten yhden kappaleen kustannuksiksi muodostuu noin 132 euroa.

Näin paljoa myytävistä kirjoista ei kuitenkaan aiota veloittaa. Kunnanhallitus päätti maanantaina, että kirjan myyntihinta on 50 euroa. Kirjaa on tarkoitus myydä erikseen perustettavan verkkokaupan kautta ja esihistorian opastuskeskus Nauravassa lohikäärmeessä. Teosta on tarkoitus käyttää myös lahjakirjana.

Teoksen kokoaminen oli vuosien mittainen ponnistus. Kirjoitustyön käynnistämisestä päätettiin Euran valtuustossa jo noin kuusi vuotta sitten.

Euran historia -kirja sisältää Euran kunnan historian lisäksi Kiukaisten, Hinnerjoen ja Honkilahden kuntien historian myös niiden itsenäisyyden ajalta.

Euran kunnan historian katsotaan alkavan 9. syyskuuta 1866 järjestetystä kuntakokouksesta. Seurakuntien ja kuntien tehtävät oli päätetty erottaa toisistaan edellisenä vuonna annetussa, maalaiskuntia koskeneessa kunnallisasetuksessa.

Honkilahden kunta perustettiin vuonna 1868, Hinnerjoen kunta vuonna 1869 ja Kiukaisten kunta vuonna 1872.

Honkilahti ja Hinnerjoki liitettiin Euraan vuonna 1970 ja Kiukainen vuonna 2009.

Euran alueen historiaa on käsitelty aiemmin Olavi Koiviston kirjoittamassa Euran, Honkilahden ja Kiukaisten historia I – II -teoksessa ja Pentti Papusen teoksessa Rauman seudun historia 1 – 3, joka sisältää Hinnerjoen kunnan historian.