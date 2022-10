Porin uusi kaupunginjohtaja valitaan kolmesta ehdokkaasta.

Porin kaupunginvaltuusto valitsee uuden kaupunginjohtajan 14. marraskuuta. Lopullisessa valinnassa ehdokkaita on jäljellä kolme.

Porin seuraava kaupunginjohtaja on joko Lauri Kilkku, Krista Kiuru tai Lauri Inna.

Tällaisia hakijat ja heidän taustansa ovat:

Lauri Kilkku, 45

Viransijaisena kaupunginjohtajan virkaa hoitava Lauri Kilkku nostettiin jo etukäteisarvioissa yhdeksi potentiaaliseksi hakijaksi.

Kilkku on päättäjille tuttu mies. Hän on työskennellyt Porin kaupungin hallinnon tehtävissä vuodesta 2006. Kun kahden kaupunginjohtajan mallista siirryttiin toimialajohtajiin vuonna 2017, Kilkku valittiin konsernihallinnon toimialajohtajaksi. Vuonna 2020 nimike muuttui elinvoima- ja ympäristötoimialan johtajaksi. Viiden vuoden ajan Kilkku on ollut kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen varahenkilö.

Kilkun vastuulla on ollut erilaiset elinkeinopolitiikkaan ja matkailuun liittyvät hankkeet kuten telakan omistusjärjestelyt ja Yyterin kehittäminen. Kilkun puoluetausta on kokoomus, mutta hän on profiililtaan enemmän virkamies.

Fakta Koulutus ja työkokemus Oikeustieteen maisteri, Turun yliopisto, 19.8.1997 - 3.10.2003 General Executive MBA, Tampereen teknillinen yliopisto / Edupoint, kaksi vuotta Porin JOKO 24 johtamiskoulutus, Tampereen teknillinen yliopisto, yhdeksän kuukautta Vs. kaupunginjohtaja, Porin kaupunki, 23.6.2022 - Elinvoima- ympäristötoimialan toimialajohtaja, Porin kaupunki, 1.9.2020 - Konsernihallinnon toimialajohtaja, Porin kaupunki, 1.6.2017 - 31.8.2020 Yritysasiamies, Porin kaupunki, 4.11.2015 - 31.5.2017 Konsernihallinnon hallintopäällikkö, Porin kaupunki, 1.9.2011 - 31.5.2017 Kaupunginsihteeri, Porin kaupunki, 26.1.2009 - 31.8.2011 Vt. kaupunginsihteeri, Porin kaupunki, 1.1.2007 - 25.1.2009 Teknisen palvelukeskuksen vs. hallintopäällikkö, Porin kaupunki, 15.8.2006 -31.12.2006 Vs. sotilaslakimies, Pääesikunta, oikeudellinen osasto, 12.7.2004 - 30.8.2006

Krista Kiuru, 48

Krista Kiuru on hakijoista ainoa, jonka tausta on puhtaasti politiikassa. Kaikilla on mielipide Kiurusta, joka on istunut Porin kaupunginvaltuustossa vuodesta 2001 ja toiminut kahteen otteeseen puheenjohtajana.

Kiurulla ei ole työkokemusta virkajohtajana. Hän on istunut eduskunnassa vuodesta 2007. Sitä ennen hän työskenteli Porin yliopistokeskuksessa suunnittelijana ja tuntiopettajana. Kiurua pidetään ahkerana, uutterana ja hyvin asioihin perehtyvänä.

Kiuru tunnetaan kovista otteistaan ja erityisen hyvin muistissa on kuinka hän onnistui valiokunnan puheenjohtajana jarruttamaan Sipilän hallituksen sote-uudistusta niin, että se kaatui eduskunnassa.

Tällä hetkellä Kiuru on äitiysvapaalla perhe- ja peruspalveluministerin tehtävästä. Hän on ollut ministerinä myös Kataisen ja Stubbin hallituksissa.

Fakta Koulutus ja työkokemus Valtiotieteiden maisteri, Turun yliopisto, 1.9.1995 - 19.12.2001 Kansanedustaja, ministeri, Eduskunta, valtioneuvosto, 21.3.2007 -

Lauri Inna, 43

Keskon Lounais-Suomen aluejohtaja Lauri Innalla on kokemusta sekä elinkeinoelämästä että julkiselta sektorilta. Hän on työskennellyt muun muassa Salon kaupunginjohtajana ja maavoimien tiedotuspäällikkönä. Viime keväänä Inna haki Kanta-Hämeen hyvinvointialueen johtajaksi, mutta ei tullut valituksi.

Vammalasta kotoisin oleva Inna on aktiivinen maanpuolustusyhteisössä ja hän on toimii myös lentopalloliiton puheenjohtajana.

Innan vahvuus on hänen monipuolinen työkokemus, mutta hän on myös vaihtanut työpaikkaa usein. Uudelta kaupunginjohtajalta odotetaan sitoutumista kuudeksi vuodeksi.