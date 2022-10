Tuntomerkit Ilmoita havainnot poliisille

Poliisi pyytää havaintoja ja vihjeitä Raumalla kadonneesta 23-vuotiaasta Nicosta.

Kadonnut on noin 180 senttimetriä pitkä ja hoikkavartaloinen. Vaatetuksena on tumma tuulipuvun takki ja mustat collegehousut, joissa on mahdollisesti valkoiset raidat sivuissa sekä siniset lenkkitossut.

Mukanaan kadonneella on mahdollisesti musta selkäreppu.

Havaintoja kadonneesta tai kadonneen liikkeistä pyydetään toimittamaan seuraaviin kanaviin: