Lokakuun ensimmäisen viikon aamut voivat olla sumuisia.

Satakunta

Maanantaina pilvisyys on Satakunnassa vaihtelevaa ja aurinkoakin nähdään, lupaa Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala. Päivä on poutainen, ja lämmintä on noin 12 astetta.

Tiistaina lämpötila pysyy samana, joskin pohjoistuuli voimistuu jonkin verran. Sää muuttuu päivän mittaan aurinkoiseksi.

”Päivä on syksyiseksi aurinkoinen ja lämpimähkö”, Latvala määrittelee.

Keskiviikkona sää muuttuu. Lännestä saapuu matalapaine. Tuuli on kohtalaista ja kääntyy vähitellen länteen. Varsinkin aamulla ja puolilta päivin satelee vettä. Iltaa kohti poutaantuu.

Kunhan sade väistyy, lämpötila saattaa nousta yli kymmenen asteen. Sateisilla alueilla on hieman viileämpää.

Aamuisin sumun mahdollisuus on melko suuri.

Loppuviikkoa kohti tuuli voimistuu entisestään ja maa-alueillekin on luvassa kovia puuskia. Torstaina on tulossa seuraava syvempi matalapaine. Vielä on epävarmaa, mistä kohdin se ylittää Suomen.