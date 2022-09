Harjavallan Hiirijärvellä epäiltyjä susihavaintoja – näin petoyhdyshenkilö kommentoi

Todennäköisesti eläimet kuuluvat niin sanottuun Eurajoen laumaan.

Harjavallan Hiirijärvellä on saatettu tehdä susihavaintoja tällä viikolla.

Harjavallan riistanhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja, petoyhdyshenkilö Jari Hakala vahvistaa, että asukkailta on tullut yhteydenottoja näköhavainnoista.

”Harmi, ettei tassunjälkiä ole löytynyt, niillä pystyttäisiin yksilöimään kulkijoita tarkemmin. Havainnot on kirjattu Tassu-järjestelmään”, hän kertoo.

"Nyt sudet ovat ilmeisesti painuneet jo Poriin päin, vaikka tarkkaa tietoa siitä ei ole. Todennäköisesti eläimet kuuluvat niin sanottuun Eurajoen laumaan."

Hakalan mukaan havaintoja on tullut nyt enemmän.

"Hakevatko sudet pelloilta syötävää, jos siellä on peurojen, kauriiden tai jänisten jälkiä? Nälkäisinä sudet voivat yrittää napata jopa hirven."

Lehden toimitukseen on tullut tänä vuonna muutamia yhteydenottoja Hiirijärven susihavainnoista. Niistä ensimmäinen oli heti vuodenvaihteen jälkeen.

"Eurajoella on virallinen lauma, ja sen reviiri on niin iso, että sudet pyörivät alueella koko ajan. Laumalla on keskimääräinen keskipiste, jonka ympäri ne kulkevat. Sudet saattavat kulkea jopa 80 kilometriä vuorokaudessa, jos niillä on kiire", Hakala kertoo.

"Nykyiset susitiheydet tarkoittavat sitä, että ne kulkevat aina myös asutuksen lähellä."

Hakala kertoo saavansa yhteydenottoja myös Harjavallan riistanhoitoyhdistyksen alueen ulkopuolelta.

"Minulle tulee paljon soittoja esimerkiksi Porista, mutta jokaisen riistanhoitoyhdistyksen alueella on omat petoyhdyshenkilöt, jotka tuntevat alueensa paremmin", hän kertoo.

"Kaikkia havaintoja ei ehditä tarkastamaan, koska jokaisella petoyhdyshenkilöllä on yleensä myös päivätyö. Tämä on enemmän harrastus."