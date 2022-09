Kaupunginhallituksen puheenjohtaja: Tulokasvu myönteinen, mutta se on haihtumassa kasvaviin menoihin.

Rauma

Kuntaliiton syyskuussa laatima verotuloennuste lupailee Rauman kaupungille ennakoitua suotuisampaa verotulokehitystä kuluvalta vuodelta.

Kaupungin 2022 talousarvio on laadittu 191,3 miljoonan verotuloennusteelle. Kuntaliiton arviona on, että Rauman verotulot nousevat noin 199,3 miljoonaan ja ovat siten noin 8 miljoonaa euroa suuremmat kuin talousarviossa on ennakoitu.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kalle Leppikorpi (sd.) sanoo tulokasvun näyttävän erinomaisen hyvältä. Hän kuitenkin huomauttaa heti perään, että samaa tahtia ja todennäköisesti enemmänkin ovat menot kasvamassa.

”Kulupaine on kova ja lisätulot ovat haihtumassa. Hyvä, jos päästään edes jotenkin tasatulokseen. Budjetti- ja menokurin pitäisi olla merkittävästi parempi”, Leppikorpi toteaa.

Kaupungin osavuosikatsauksen mukaan merkittävimmät kululisäykset ja määrärahaylitykset ovat tulossa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä energiakustannuksiin. Sosiaali- ja terveysvaliokunta on esittänyt toimialalleen yhteensä noin viiden miljoonan euron määrärahalisäyksiä ja tekninen valiokunta noin 1,6 miljoonan lisärahoitusta.

Rauman kaupungin talousjohtaja Fredrik Lindström esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle budjetin verotuloarvioiden päivittämistä. Positiivista suuntaa näyttävät kaikki verotuloerät.

Talousarviossa oli arviona, että kunnallisveroa eli kertyisi noin 166,2 miljoonaa euroa. Nyt ennuste on 168,6 miljoonaa euroa eli runsaat kaksi miljoonaa euroa odotettua enemmän.

Yhteisöjen ja yritysten verotulo on kasvamassa ennustetusta 16,1 miljoonasta eurosta 21,3 miljoonaan euroon. Kiinteistöverotuotto on kasvamassa ennakoidusta 8,8 miljoonasta eurosta 9,4 miljoonaan euroon.