Telakkayhtiön hallitukselle uusi puheenjohtaja ja jäseniä.

Telakkayhtiö Rauma Marine Constructions Oy (RMC) toivoo Suomen ja Ruotsin jäänmurtajakaluston uudistamisen etenevän ja Pohjoismaiden yhteistyön hyödyntämistä tulevaisuuden murtajien hankinnassa.

RMC odottaa Suomen seuraavalta hallitukselta linjauksia nykyisen jäänmurtajalaivaston uudistamisesta, sillä osa jäänmurtajakalustosta on tulossa elinkaarensa päähän. Telakkayhtiön järjestämässä talvimerenkulun seminaarissa toivottiin keskustelua teollisen yhteistyön elvyttämisestä jäänmurtajahankinnassa naapurimaa Ruotsin kanssa sekä talvimerenkulun ja huoltovarmuuden turvaamisessa.

Ruotsissa jäänmurtajakaluston uusinta on ajankohtaista ja hankinnasta on tehty periaatepäätös. Ruotsissa suunnitelmana on neljän murtajan hankinta merialueelle ja yhdestä murtajasta Vättern-järvelle. Ruotsi on linjannut, että uudet murtajat tulee rakentaa Euroopassa.

RMC:n mukaan Ruotsi on tiedustellut alustavasti raumalaistelakan kiinnostusta jäänmurtajien rakentamiseen. Rauman telakalla on kokemusta murtajarakentamisesta. Vuosina 1993–1998 Raumalla rakennettiin kolme monitoimimurtajaa, Fennica, Nordica ja Botnica.

Jäänmurtajahankkeessa aktiivisena ollut RMC vahvistaa toimitusvarmuuttaan ja varautuu tuleviin tilauksiin muutoksilla yhtiön hallituksessa. Hallituskokoonpanoon tulee täydennystä Patriasta ja Suomen puolustusvoimista.

Hallituksen uutena puheenjohtajana aloittaa vuorineuvos Stig Gustavson. Hän on urallaan toiminut useiden yhtiöiden johtotehtävissä ja Konecranesin hallituksen puheenjohtajana.

Aiempi puheenjohtaja Mikko Niini jatkaa RMC:n hallituksen jäsenenä. Uusina jäsenenä aloittavat hankejohtaja Petri Hepola Patriasta ja tarkkailijajäsenenä puolustusvoimien logistiikkalaitoksen kaupallinen johtaja Lars-Christian Schauman. Hallituksessa jatkavat lisäksi Karri Haaparinne ja Tuomas Kaitila sekä tarkkailijajäsenenä Jussi Hattula.

RMC:n toimitusjohtajana aloittaa 3. lokakuuta Mika Heiskanen.