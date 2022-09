Porin torin yleissuunnitelmaa voi kommentoida vielä pari päivää – Liki 400 paikallista kertonut jo näkemyksensä kaupungin keskuksesta

Yhdyskuntasuunnittelija Sari Kivioja kertoo, että kaikki vastaukset tullaan käymään kommentointimahdollisuuden sulkeuduttua läpi.

Porin torin yleissuunnitelman laatiminen aloitettiin jo viime vuoden puolella. Nyt suunnitelma on viimeisiä päiviä kaupunkilaisten arvioitavana.

Porin kauppatorin yleissuunnitelmaa voi kommentoida vielä muutaman päivän. Kaupunki kerää paikallisten palautetta suunnitelmasta osoitteessa pori.fi/toripalaute syyskuun viimeiseen päivään asti.

Yhdyskuntasuunnittelija Sari Kiviojan mukaan suunnitelmaa on kommentoitu tähän mennessä lähes 400 kertaa.

”Tämä on iso kokonaisuus, joka on herättänyt paljon keskustelua. Tori on porilaisille tärkeä paikka, joten keskustelu varmasti jatkuu”, Kivioja sanoo.

Kommentointimahdollisuuden sulkeuduttua kaikki vastaukset käydään Kiviojan mukaan läpi. Palautteen ja saatujen lausuntojen pohjalta arvioidaan, onko muutoksille tarvetta, ja jos on, niin millaisia muutoksia suunnitelmaan pitäisi tehdä.