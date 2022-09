Vammaisneuvosto turhautui Kessoten ylimielisyyteen: ”Keskusteluyhteys on täysin poikki” – Kessote kiistää välirikon

Vammaisneuvoston puheenjohtaja Erja Simonen katsoo, että Kessoten viranhaltijat pakoilevat vastuutaan.

Vammaisneuvoston puheenjohtaja Erja Simonen on pettynyt Kessoten tapaan ohittaa vammaisneuvoston toiveet. Hän pelkää saman ylimielisen toimintamallin siirtyvän kuntayhtymästä hyvinvointialueelle.

Kessoten vammaisneuvosto on suivaantunut Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tapaan sulkea vammaisneuvosto neuvotteluiden ulkopuolelle.

Vammaisneuvoston puheenjohtaja Erja Simonen kertoo, että keskusteluyhteys kuntayhtymään katkesi jo viime keväänä.

Simonen arvelee keskusteluyhteyden katkenneen siksi, että vammaisneuvosto on arvostellut Kessotea siitä, ettei se ole hoitanut vammaisten kuljetuspalveluja kuntoon.

Vammaisneuvosto on toistuvasti pyytänyt päästä mukaan keskustelutilaisuuteen, jossa olisi Kessoten ja välityspalvelu Keskustaksi Oy:n edustajien lisäksi myös vammaisten kuljetuspalveluista vastaavia autoilijoita.

Tapaamista vammaisneuvosto on vaatinut siksi, että sen mielestä kuljetuspalvelu ei edelleenkään toimi kuten pitäisi.

”Meidän piti saada 30. kesäkuuta mennessä selvitys siitä, mikä tässä oikein mättää. Sitä ei ole saatu, eikä Kessote näe enää tarpeelliseksi neuvotella tästä vammaisneuvoston kanssa”, Simonen kertoo.

Vammaisneuvostossa on viisi vammaisjärjestöjen edustajaa, edustajat kaikista neljästä jäsenkunnasta sekä yksi Kessoten edustaja.

”Viime kevään aikana pääsimme kaksi kertaa keskustelemaan Keskustaksin edustajien kanssa ja järjestelmään on tullut joitakin parannuksia, mutta se ei edelleenkään toimi. Varsinkaan iltaisin ja viikonloppuisin välityskeskuksesta ei saa vastausta eikä asiakas taksia”, Simonen kertoo.

Simonen pitää neuvotteluyhteyden katkaisemista vammaisneuvostoon vähintäänkin outona, koska vammaisneuvosto on lakisääteinen toimielin, jota kuntayhtymän pitää kuunnella ja osallistaa.

”Kyllä Kessoten pitää pystyä keskustelemaan meidän kanssamme. Kyse on niinkin tärkeästä asiasta kuin vammaisten oikeudesta liikkua. Epäkohdista pitää saada sanoa.”

Simosen mukaan vammaiset kärsivät kuljetuspalveluiden takkuamisesta joka päivä.

”Meillä on sellaisiakin ihmisiä, joilla on oikeus 18 matkaan kuukaudessa, mutta jotka eivät käytä kuljetuspalvelua lainkaan, koska he eivät voi luottaa siihen, että se auto tulee ajallaan. Se estää ihmistä jo elämästä sitä normaalia elämää.”

Simonen ei usko Kessoten suostuvan enää keskustelemaan vammaisneuvoston jäsenten kanssa kasvotusten.

”Viranhaltijat piiloutuvat kuntayhtymän taakse. Kukaan ei enää ota henkilökohtaisesti yhteyttä, vaan sieltä tulee sihteerin kautta viestejä, joiden allekirjoituksena on Kessote. Tämä alkaa mennä jo vastuunpakoiluksi.”

Yksi asia vammaisneuvostoa kuitenkin ilahduttaa, ja se on tänä syksynä vihdoinkin koolle saatu 12-henkinen asiakasraati.

Asiakasraati kokoontuu tänä vuonna kolme kertaa, ja ensimmäinen tapaaminen oli viime viikolla. Ensimmäisessä tapaamisessa keskusteltiin ainoastaan kuljetuspalveluista.

”Raatilaiset halusivat tuoda esiin omia esimerkkejään. Kaksi ja puoli tuntia tätä asiaa puitiin eikä kukaan osallistujista pystynyt sanomaan asiasta mitään positiivista. Yksi mukana olijoista väläytti jo ryhmäkanteen nostamista, jotta viranhaltijat saadaan vastuuseen.”

Simonen ihmettelee myös sitä, etteivät kuntayhtymän jäsenkuntien päättäjät ole puuttuneet asiaan.

”Tämä tällainen toiminta on varmasti nostanut kustannuksia ja tuo huonoa mainetta myös kunnille.”

Sydän-Satakunta pyysi Kessoten palvelualuejohtaja Kati Nordlund-Luomaa ja kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markkia haastateltavaksi vammaisneuvoston puheenjohtajan kanssa jo viime viikolla, mutta he eivät siihen suostuneet.

Kuntayhtymän edustajilla ei ollut aikaa myöskään puhelinhaastatteluun, vaan kuntayhtymän johtaja halusi kysymykset etukäteen, ja hän vastasi niihin sähköpostilla.

Markki kiistää Kessoten ja vammaisneuvoston välisen välirikon. Hänen mukaansa yhteys vammaisneuvostoon ei ole missään vaiheessa katkennut.

Markin mukaan Kessote on ottanut huomioon vammaisneuvoston vaatimukset ja evästykset myös toukokuun jälkeen. Hänen mukaansa vammaisneuvostoa on myös tiedotettu selvityksen etenemisestä. Siksi vammaisneuvoston toivoman keskustelutilaisuuden järjestäminen ei ole ollut hänen mielestään tarkoituksenmukaista.

Markki lupaa kuitenkin, että viranhaltijat voivat järjestää kuljetuspalveluasiasta tilannekatsauksen vammaisneuvoston seuraavassa kokouksessa.

Markki kiistää myös sen, että vammaisneuvostolle olisi luvattu kuljetuspalveluista selvitys kesäkuun loppuun mennessä. Vammaisneuvostolle on hänen mukaansa kuitenkin kerrottu, mitä kuljetuspalveluiden parantamiseksi on tehty.