Suomen ydinvoiman tuotanto putosi OL3:n pudottua pois pelistä noin 3 700 megawatista noin 2 200 megawattiin.

Eurajoki

Koekäytössä oleva Olkiluodon kolmosyksikkö (OL3) irrotettiin lauantai-iltana kantaverkosta. Teollisuuden Voiman (TVO) Pohjoismaiden sähköpörssi Nord Pooliin antaman tiedotteen mukaan syynä oli turbiinihäiriö.

Tiedotteen mukaan laitosyksikkö irrotettiin kantaverkosta lauantaina Suomen aikaa kello 21.36.

Fingridin Sähköjärjestelmän tila -seurannan mukaan Suomen ydinvoiman tuotanto putosi OL3:n pudottua pois pelistä noin 3 700 megawatista noin 2 200 megawattiin.

Samalla Suomen sähköomavaraisuus laski tilapäisesti selvästi. Sunnuntaina aamulla puoli yhdeksältä Suomeen tuotiin ulkomailta sähköä noin 1 700 megawatin teholla.

OL3:n tuotanto on vielä sunnuntaiaamuna nollassa. TVO:n ennusteen mukaan laitosyksikkö on määrä käynnistää niin, että sunnuntaina aamupäivällä kello 10 se tuottaa sähköä 250 megawatin teholla. Kello 11 teho on määrä nostaa 442:een, iltapäivällä yhdeltä 706:een, kahdelta 1 153:een ja kolmelta 1 213 megawattiin.

OL3 irrotettiin kantaverkosta turbiinilaitoksen toimintahäiriön vuoksi myös elokuun lopussa. Tuolloin yksikkö irrotettiin valtakunnanverkosta maanantaina aamupäivällä 29. elokuuta, ja sähkötuotanto saatiin uudelleen käyntiin seuraavana yönä.

Elokuun lopussa toimintahäiriön syynä oli voimalaitoksen generaattorin jännitesäätäjän mittaushäiriö.

Lue lisää: Olkiluoto 3 palautettiin takaisin tuotantoon – koekäyttövaihe jatkuu vaihtelevalla teholla

OL3:n teho täydellä tuotannolla 1600 megawattia. Sen säännöllisen sähköntuotannon on määrä alkaa joulukuussa.