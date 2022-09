Satakunnan käräjäoikeus hylkäsi syytteen.

Jämijärvi

Satakunnan käräjäoikeus on hylännyt kankaanpääläismiestä vastaan esitetyn eläinsuojelurikossyytteen.

Syyskuun alussa julkaistussa haastehakemuksessa epäiltiin kankaanpääläismiehen jättäneen vastuullaan olevat porot ilman asianmukaista hoitoa Jämijärvellä tammi–helmikuussa 2020.

Haastehakemuksessa todettiin, että Jämijärvellä pidetyistä poroista yksi oli kuollut aliravitsemuksen seurauksena, lisäksi yksi poroista oli liian laiha. Hakemuksessa todettiin, että kankaanpääläismies olisi laiminlyönyt ravinnon lisäksi riittävän sulan juomaveden saannin talviaikaan sekä laiminlyönyt riittävän sääsuojan järjestämisen poroille.

Oikeudenkäynnin aikana selvisi, että asiat eivät olleet niin kuten ne haastehakemuksessa kerrottiin.

Oikeudenkäynnissä kuultiin vastaajana toiminutta kankaanpääläismiestä sekä kolmea porojen hoitamiseen osallistunutta henkilöä ja yhtä muuta todistajaa. Myös valvontaeläinlääkäri antoi lausunnon.

Oikeusprosessissa on selvinnyt, että poroille on tuotu ruokaa päivittäin. Puolet annetusta ruuasta on ollut kauraa ja puolet poroille tarkoitettua rehua. Lisäksi poroille on viety jäkälää.

Syytekohdan vakavin asia oli se, että ruokaviraston tutkimuksissa kuolleen poron todettiin olleen nääntynyt. Eläimen pötsistä oli löytynyt runsaasti karkeaa korsirehua ja eläimen suolisto oli ollut lähes tyhjä. Nämä havainnot viittaavat siihen, että eläimille tarjottu rehu oli sopimatonta.

Eläinten hoitoon osallistuneet vastaajana ollut kankaanpääläismies ja kolme todistajana toiminutta henkilöä kertoivat kuitenkin yhdenmukaisesti, että kaikille poroille tarjottiin samaa ruokaa: kauraa, poroille tarkoitettua rehua ja jäkälää.

Kuolleen poron emä oli tuotu muita poroja myöhemmin tarhaan. Muu porolauma oli syrjinyt myöhemmin tullutta eläintä. Kyseinen, myöhemmin tarhaan tuotu poro oli se, joka löydettäessä oli todettu laihaksi.

Oikeus pitää mahdollisena, että muut porot eivät antaneet kuolleen poron syödä sille tarjottua ruokaa, vaan muu lauma olisi syönyt senkin ruuan. Tästä syystä kuollut poro olisi syönyt tarhassa makuualustatarkoituksessa ollutta heinää, joka ei riittänyt sille ravinnoksi. Lauman syrjinnän takia myös myöhemmin tarhaan tuotu, laihana löydetty kuolleen poron emä, olisi jäänyt vähemmälle ravinnolle.

Porojen riittävä vedensaanti näytettiin toteen kankaanpääläismiehen ja kahden eläinten hoitamiseen osallistuneen henkilön lausunnoista. Eläinten hoitoon osallistuneiden todistajien mukaan eläimille on viety päivittäin juomavettä. Pakkaskeleillä vesi juoma-astioissa on kuitenkin jäätynyt. Porot ovat saaneet nestettä myös syömästään lumesta ja jäkälästä.

Riittävää säänsuojaa käsitellessä oikeudessa todettiin porotarhan rajautuvan koko toiselta sivultaan hiihtotunneliin, mikä antaa osaltaan suojaa. Tarha oli männikössä, mikä antoi myös säänsuojaa. Lisäksi poroille rakennettiin valvontaeläinlääkärin kehotuksesta erillinen säänsuoja, mutta eläimet eivät sitä käyttäneet.

Oikeus katsoi, ettei poron aliravitsemus ja kuolema sekä toisen poron laihuus johtunut ruuan tai nesteen puutteesta, koska porotarhaan on toimitettu riittävästi ruokaa ja nestettä. Aliravitsemus on voinut johtua esimerkiksi elimellisestä viasta tai sairaudesta. On myös mahdollista, että aliravitsemus johtui muun lauman syrjivästä käytöksestä.

Porojen päivittäisen ruokinnan puolesta puhuu todistajien lausuntojen lisäksi myös se, että muilla saman lauman poroilla on teurastamisen jälkeen havaittu olleen hyvä rasvakerros, joten ne olivat saaneet riittävästi ravintoa.

Käräjäoikeus toteaa, ettei kankaanpääläismies ole syyllistynyt eläinsuojelurikokseen.

Tuomio ei ole lainvoimainen.