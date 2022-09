Silokallion leirikeskuksessa viitteitä rakenteellisista kosteusvaurioista – Seurakunta siirtää toimintansa Junnilaan

Silokalliolla tänä vuonna majoittuneet ovat antaneen runsaasti palautetta rakennusten sisäilmasta.

Pori

Silokallion leirikeskuksessa on alustavissa kosteus- ja sisäilmatutkimuksissa havaittu viitteitä rakenteellisista kosteusvaurioista. Kosteusvaurioita on jo todettu ainakin keskuksen märkätiloissa. Vaurioiden laajuuden ja korjaustarpeiden selvittämiseksi asiaa tutkitaan tarkemmin.

Porin yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslistalta selviää, että tilanteen kartoittamisen ajaksi seurakunta siirtää oman toimintansa Junnilan toimintakeskukseen.

”Silokalliolla majoittuneilta on tänä vuonna tullut runsaasti palautetta sisäilmaolosuhteista. Palautteeseen on vastattu ja puhdistuksia, säätöjä ja ilmanvaihdon tehostamisia on tehty siltä osin kuin nykyiset laitteet sen sallivat. Nämä toimet eivät ole riittäneet, vaan ongelmien selvittämiseksi on ollut tarpeen tutkia majoitusrakennusten rakenteita”, esityslistalla kerrotaan.

Listan mukaan Silokallion LVI-tekniikka on käyttöikänsä päässä, eikä enää vastaa tämän päivän vaatimuksia.

Rakenne- ja sisäilmatutkimuksia jatkaa Porilainen Inspec yhteistyökumppaninaan Sarako Oy:n sisäilmatutkijat. Niiden aikana käydään läpi kaikki Silokallion majoitustilat, joita on kolmessa rakennuksessa yli 2 000 neliömetriä.