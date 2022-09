Satakunta

Sää ei näyttäisi haittaavan Porin päivän viettoa loppuviikolla, käy ilmi Forecan päivystävän meteorologin Joonas Koskelan ennusteesta.

”Aika pitkälti poutaiselta loppuviikko näyttää Satakunnassa.”

Perjantaina on luvassa poutaa ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Aurinkokin saattaa pilkistää. Lämpötila nousee 13–14 asteeseen. Etelän puolelta tuulee jonkin verran.

Lauantain vastaisena yönä lämpötila pysyttelee noin viidessä asteessa. Sisämaan selkeillä alueilla voi olla vähän kylmempää.

Lauantai näyttää puolipilviseltä, aurinkoiselta päivältä.

”Pieni mutta siinä tosin on. Lännestä on lähestymässä säärintama sateineen. Tämän hetken ennusteessa se on meren yllä, mutta jos se siitä yhtään heilahtaa, ennuste muuttuu”, Koskela sanoo.

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että ainakin lauantaiaamupäivästä tulee aurinkoinen, iltapäivällä on ehkä vähän runsaammin pilveä. Lämpötila on 12–13 astetta. Yö ei ole erityisen kylmä.

Sade vaikuttaa sunnuntainakin pysyvän meren yllä. Sää on paljolti lauantain kaltainen.

Myös alkuviikolla luvassa on vaihtelevan pilvistä säätä. Maanantaina aamupäivällä voi länsirannikolle osua sadekuuroja.