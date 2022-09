Porin kaupunki vastaamassa ruoka-avustusjärjestöjen hätähuutoihin

Porin kaupunginhallitukselle esitetään, että Satakunnan Elämän Leipä Sinulle saisi välittömästi 10 000 euroa.

Pori

Ruoka-apua jakavien järjestöjen toiminta on vaikeutumassa kasvavien polttoaine- ja sähkökustannusten vuoksi. Aiempien asiakkaiden lisäksi joukko Ukrainan pakolaisia on liittynyt ruoka-avun hakijoihin. Talven uskotaan tuovan leipäjonoihin edelleen lisää väkeä.

Porin kaupunki on vastaamassa järjestöjen hätään. Vs. kaupunginjohtaja Lauri Kilkku esittää kaupunginhallitukselle, että Porin alueella ruoka-aputoimintaa harjoittaville järjestöille avattaisiin ylimääräinen avustushaku.

Lisäksi Elämän Leipä Sinulle ry:lle maksettaisiin esityksen mukaan heti 10 000 euroa. Avustus maksettaisiin välittömästi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Elämän Leipä on aiemmin ilmoittanut kaupungille, että sen tilanne on kriittinen ja ruoka-aputoiminta on vaarassa katketa.

Porin kaupunginhallitus päättää asiasta maanantaina.