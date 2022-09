Kokemäen ja Sastamalan kaupungeilla Kauvatsalla sijaitsevalle hoivakodille ei enää ole käyttöä.

Kokemäki

Kauvatsalla sijaitsevan Esperi hoivakoti Ilolan toiminta päättyy todennäköisesti ensi vuoden loppuun mennessä.

Esperi Care on tiloissa vuokralla, ja sen vuokrasopimus päättyy ensi vuoden lopussa. Päätöstä tilojen vuokraamisesta sen jälkeen ei ole tehty.

”Kiinteistö on aika huonossa kunnossa tällä hetkellä eikä se täysin vastaa tämän hetken vaatimuksia”, Esperi Caren läntisen alueen aluejohtaja Patrik Ekström kertoo.

Ekströmin mukaan Esperi Care ei kuitenkaan aio vetäytyä alueelta, vaan se tutkii parhaillaan erilaisia vaihtoehtoja.

”Toimintaa ei aiota lopettaa, vaan vaihtoehdot ovat jatkaa vuokrasopimusta, mahdollisesti remontoida tiloja tai etsiä uudet, sopivat toimitilat. Ei omaisten eikä henkilökunnan tarvitse olla huolissaan, me pysymme kyllä alueella”, Ekström vakuuttaa.

Ilolassa on tällä hetkellä noin 20 asukasta.

”Talo on suunnilleen puolillaan. Mielellämme ottaisimme sinne vielä muutaman asukkaan lisää.”

Myytävään kiinteistöön kuuluu myös rivitalo, joka on rakennettu vuonna 1973.

Ilolan kiinteistön omistaa Kokemäen ja Sastamalan kaupunkien yhteinen kuntayhtymä.

Nyt kuntayhtymä on päättänyt panna kiinteistön myyntiin. Kokemäen kaupunginjohtaja Teemu Nieminen kertoo, ettei omistajilla ole sille enää käyttöä.

Kiinteistön myyntihinta on 120 000 euroa. Myytävänä on lähes neljän hehtaarin tontti, johon kuuluu palvelukoti ja rivitalo. Palvelukodissa on 33 asukaspaikkaa, rivitalo ei enää ole ollut asukkaiden käytössä.

Palvelukodin vanhin osa on vuodelta 1945, mutta sitä on peruskorjattu vuosina 1984–1988. Uusin osa rakennuksesta on valmistunut vuonna 1988, ja rivitalo on vuodelta 1973.

Lisäksi kiinteistöön kuuluvat autokatos ja varastorakennus, oma jätevedenpuhdistamo, hakelämpökeskus ja suuli.