Suomen suurin pellettivalmistaja on keskeyttänyt kuluttajamyynnin toistaiseksi. Energian kohonnut hinta on kasvattanut pelletin kysyntää, eikä sitä enää riitä yksityishenkilöiden tarpeisiin.

Pori

Jari Laasasta ei huolettanut, vaikka ensin öljyn ja sitten sähkön hinta pomppasi taivaisiin. Hänen 75-neliöinen paritalonpuolikkaansa lämpenee pelletillä, ja tavallisesti vuoden lämmityskulut jäävät noin tuhanteen euroon.

Maanantaina 19. syyskuuta Laasanen sai uutisia, jotka uhkaavat hyydyttää sekä kodin että hymyn: Suomen suurin pelletinvalmistaja, Vapo-brändin kautta pellettiä myyvä Neova Oy on keskeyttänyt pelletin kuluttajamyynnin toistaiseksi. Kilpaileville yhtiöille soittamisesta ei ollut hyötyä. Talven pellettivarasto jää täyttämättä.

”Nythän tämä vasta onkin edullinen lämmitysmuoto. Rahaa ei mene ollenkaan, kun pellettiä ei saa mistään.”

Neova Oy:n pelletin tuote- ja myyntipäällikkö Matti Saastamoinen toteaa, että ongelma on sama kaikilla kotimaisilla pellettivalmistajilla. Suurin syy on tuonnin romahtaminen. Viime vuosina pellettiä on tuotu yhä enemmän Venäjältä.

”Suomen markkinoilta puuttuu aiempiin vuosiin nähden nyt noin kolmannes pelletistä. Pahimmassa tapauksessa tilanne helpottuu vasta ensi keväänä”, Saastamoinen kertoo.

Jari Laasanen on lämmittänyt kotiaan aina pelletillä. Hän harkitsi jossain vaiheessa vaihtavansa lämmitysmuodoksi vesi-ilmalämpöpumpun, sillä pelletin käsittelyssä on oma vaivansa. “Nyt vesi-ilmalämpöpumppu tulisi tietysti kalliiksi, mutta sähköä sentään saisi.”

Bioenergiayhdistyksen pelletti- ja pienkäytöstä vastaava toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty kertoo, että pelletin käyttö Suomessa on lisääntynyt, kun Venäjän valtion tukemaa pellettiä on tuotu edullisesti Suomeen. Kotimaisen tuotannon lisäämiseen ei ole ollut vahvoja kannusteita.

”Jo viime vuonna oli tiedossa, että energian kohonnut hinta ja aluelämpöverkkojen ja teollisuuden investoinnit lisäävät pelletin kysyntää. Suuremmat käyttäjät ovat turvanneet pelletin saamisensa jo hyvissä ajoin, kun taas omakotitalokäyttäjät ostavat pellettiä silloin, kun se on kotoa loppumassa. Nyt sitä ei sitten saa”, Tuohiniitty sanoo.

Laasanen arvioi, että hänellä on pellettiä loppuvuoden tarpeisiin. Alkuvuoden tarpeisiin löytyi helpotusta, kun Laasanen sai varattua tonnin pellettiä yritykseltä, joka huoltaa hänen pellettikattilansa.

”Se riittänee pariksi kuukaudeksi.”

Pelletin lisäksi Laasanen pystyy lämmittämään kotinsa huoneita kahdella kakluunilla. Veden lämmittäminen ei kuitenkaan onnistu kuin pelletillä. Koska vielä on lämmin, Laasanen laittaa lämmityksen päälle ainoastaan lämmintä vettä tarvitessaan.

”Sitäkin on tullut mietittyä, voisiko alkaa käydä kylmissä suihkuissa.”

Jari Laasanen lämmittää kotiaan pääasiallisesti pellettikattilalla.

Tuohiniityn mukaan Suomessa on noin 20 000–24 000 kotitaloutta, jotka käyttävät pellettiä lämmitykseensä. Osalle pelletti on ensisijainen tai ainoa lämmitysmuoto, osa käyttää pellettitakkoja lisälämmitysmuotona.

Pellettilämmityksen suosio on ollut viime vuosien ajan lievässä laskussa, mutta nyt kysyntä on kääntynyt nousuun.

”Pellettilaitteiden toimittajat raportoivat myyneensä tuotteita enemmän kuin moneen vuoteen. Ikävä kyllä tilanne on nyt se, että he, jotka ovat juuri vaihtaneet pellettilämmitykseen, eivät välttämättä pääse siitä tänä talvena hyötymään”, Tuohiniitty sanoo.

”Tilanne on harmillinen, mutta toki tässä on vielä pari kuukautta aikaa ennen kovempia talvipakkasia. Voihan olla, että yksityishenkilöiden tarpeisiin pellettiä saadaan vielä jostakin muualta, esimerkiksi Pohjois-Amerikasta”, Tuohiniitty toteaa.

Myös kotimaista helpotusta pellettipulaan voi olla odotettavissa talven aikana, kun Stora Enson Varkauteen rakentama pellettitehdas aloittaa toimintansa.

Laasanen suhtautuu tulevaan talveen kokemuksena, erikoisena välivaiheena.

”Voi harjoitella selviytymistä, vaikka oikeasti tuskin joutuu selviytymään yhtään mistään. Todennäköisesti kaikki on koko ajan ihan hyvin, joutuu vain kuluttamaan vähemmän.”

Lämmitystottumuksien aiempaa tarkempi pohtiminen on saanut Laasasen ymmärtämään, että itsestäänselvyyksinäkään pidetyt asiat eivät välttämättä ole itsestäänselviä.

”Ehkä tähänkin kannattaa suhtautua tietyllä huumorilla ja miettiä, mitä tästä voi oppia”, Laasanen pohtii.

”Voin tosin olla tammikuussa eri mieltä. Nyt on kuitenkin vielä kymmenen astetta lämmintä.”