Satakunnan käräjäoikeudessa käsitellään poikkeuksellista riitajuttua, jonka osapuolina ovat Satakunnan sairaanhoitopiiri ja sen tytäryhtiön entinen toimitusjohtaja. Riitaa on siitä, oliko Satasairaalasta työpisteen saanut johtaja tosiasiallisesti sairaanhoitopiirin työntekijä.

Entinen toimitusjohtaja on haastanut Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän oikeuteen. Kyse on poikkeuksellisesta irtisanomisriidasta, jossa on epäselvää, onko kuntayhtymä edes ollut miehen työnantaja.

Noin 40-vuotias mies allekirjoitti vuonna 2020 johtajasopimukseksi otsikoidun asiakirjan. Mies toimi sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistaman tytäryhtiön toimitusjohtajana.