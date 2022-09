Reposaaren koulukorttelin remontti viivästyy ja kustannusarvio paisui

Peruskorjauksen valmistumisen jälkeen puukoulukorttelista löytyvät muun muassa päiväkoti, esi- ja perusopetus, lähikirjasto, terveysasema, neuvola ja liikuntatilat.

Reposaaren puukoulukorttelin neljän suojellun rakennuksen peruskorjaustyöt viivästyvät suunnitellusta, kertoo Porin kaupunki tiedotteessa.

Alunperin peruskorjausten oli määrä valmistua syksyllä 2023, mutta uuden aikataulun mukaan se valmistuu toukokuun loppuun mennessä vuonna 2024. Aikataulumuutosten myötä Reposaaren koulu toimii kivikoulun pihaan rakennetussa väistötilarakennuksessa lukuvuodet 2022–2023 ja 2023–2024.

Peruskorjauksen valmistumisen jälkeen puukoulukorttelista löytyvät muun muassa päiväkoti, esi- ja perusopetus, lähikirjasto, terveysasema, neuvola ja liikuntatilat.

Aikataulua venytetään, koska se todettiin urakkalaskennassa saadun palautteen perusteella liian tiukaksi.

”Tarjouspyynnössä urakalle annettu suoritusaika koettiin urakoitsijapuolella liian tiukaksi. Tämän vuoksi olisi saatettu päätyä tilanteeseen, jossa tarjouksia olisi tullut joko hyvin vähän tai ei ollenkaan, rakennuttajainsinööri Janne Heinävaara selventää tiedotteessa.

Myös rakennusmateriaalien saatavuus koettiin alkuperäisellä aikataululla haastavaksi.

”Tilanne rakennusalalla on yleisestikin jo vaikea rakennuskustannusten nousun vuoksi ja myös rakennusmateriaalien toimitusvarmuudessa ja saatavuudessa ilmenee aikataulusuunnittelua vaikeuttavaa epävarmuutta.”

Kaupunki sai peruskorjausurakoista tarjoukset elokuun lopulla, ja tekninen lautakunta käsittelee niitä 20. syyskuuta.

Peruskorjausten kustannusarvio on kasvanut aiemmasta ja on nyt 4,04 miljoonaa euroa. Tarvittava lisämääräraha vuosille 2023–2024 on 2,84 miljoonaa euroa.