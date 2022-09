Ropo ei hyväksy väitettä lautakunnan toimivallan ylityksestä palloiluhalliasiassa

Teknisen lautakunnan puheenjohtajana toimivan Mikael Ropon mukaan päätösvalta keskeyttää palloiluhallihanke oli tiukasti lautakunnan toimivallassa.

Porin teknisen lautakunnan puheenjohtaja Mikael Ropo (kok.) ei hyväksy väitettä siitä, että tekninen lautakunta ylitti päätöksellään toimivaltansa.

Väite oli kaupungin eilen julkaisemassa tiedotteessa, jossa todettiin seuraavaa: Kaupunginhallituksen otto-oikeuden käyttämisen perusteluna on se, että tekninen lautakunta ylitti päätöksellään toimivaltansa. Lautakunta on käytännössä päättänyt keskeyttää Isomäen palloiluhallihankkeen. Aiemmin kaupunginvaltuusto on päättänyt palloiluhallin rakentamisesta ja tästä syystä ainoastaan valtuustolla on päätösvalta keskeyttää hanke.